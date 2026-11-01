Сборная Азербайджана приняла участие в открытии юношеских Олимпийских игр в Дакаре
- 01 ноября, 2026
- 03:22
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В столице Сенегала Дакаре 31 октября состоялась церемония открытия IV летних юношеских Олимпийских игр.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Азербайджана, церемония прошла на стадионе имени Абдулая Вада. Игры впервые в истории проводятся на Африканском континенте.
В ходе торжественного мероприятия зрителям представили культурные традиции и историю Сенегала, а также богатое наследие народов Африки. Официальная часть началась с выноса государственного флага Сенегала военнослужащими.
Одним из главных событий церемонии стал парад спортсменов. По олимпийской традиции шествие открыла делегация Греции, после чего на арену вышли представители других стран, в том числе сборная Азербайджана.
Флаг Азербайджана несли пловцы Сулейман Исмаилзаде - победитель III Игр стран СНГ и бронзовый призер VI Игр исламской солидарности, а также Марьям Джавадова - бронзовый призер VI Игр исламской солидарности.
Президент организационного комитета "Дакар-2026" Мамаду Дианья Ндиайе подчеркнул историческое значение проведения юношеских Олимпийских игр на Африканском континенте.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри также назвала проведение Игр в Африке историческим событием. Она отметила, что одной из особенностей "Дакар-2026" стало активное участие молодежи в организационном процессе.
После выступлений президент Сенегала Бассиру Диомай Фай объявил Игры открытыми.
Церемония продолжилась танцевальными и музыкальными выступлениями, после чего на стадион внесли олимпийский флаг и зажгли олимпийский огонь.
Соревнования продлятся до 13 ноября. Юные спортсмены из разных стран разыграют награды в 25 видах спорта.
Азербайджан на Играх представят 13 спортсменов в восьми видах спорта: пляжной борьбе, плавании, тхэквондо, боксе, фехтовании, шоссейном велоспорте, дзюдо и легкой атлетике.
В состав сборной вошли:
Пляжная борьба: Гюнель Керимли (55 кг), Эльгюн Керимли (90 кг), Тунар Гулиев (70 кг), Нихад Сулейманлы (80 кг);
Плавание: Сулейман Исмаилзаде, Марьям Джавадова;
Тхэквондо: Захра Исаева (44 кг), Адиль Кязымлы (73 кг);
Бокс: Гюляр Гусейнова (51 кг);
Фехтование: Аббас Гусейнов;
Шоссейный велоспорт: Нихад Худоев;
Дзюдо: Ибрагим Талыбов (до 55 кг);
Легкая атлетика: Даниил Шуваев.
Первым из азербайджанских спортсменов на соревнованиях выступит дзюдоист Ибрагим Талыбов. В четвертьфинале весовой категории до 55 кг, который состоится 1 ноября, он встретится с победителем поединка между Ибрагимом Муссой (Центральноафриканская Республика) и Джаханом Зиб Тарином (Афганистан).