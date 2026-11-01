Сборная Азербайджана приняла участие в открытии юношеских Олимпийских игр в Дакаре

В столице Сенегала Дакаре 31 октября состоялась церемония открытия IV летних юношеских Олимпийских игр.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Азербайджана, церемония прошла на стадионе имени Абдулая Вада. Игры впервые в истории проводятся на Африканском континенте.

В ходе торжественного мероприятия зрителям представили культурные традиции и историю Сенегала, а также богатое наследие народов Африки. Официальная часть началась с выноса государственного флага Сенегала военнослужащими.

Одним из главных событий церемонии стал парад спортсменов. По олимпийской традиции шествие открыла делегация Греции, после чего на арену вышли представители других стран, в том числе сборная Азербайджана.

Флаг Азербайджана несли пловцы Сулейман Исмаилзаде - победитель III Игр стран СНГ и бронзовый призер VI Игр исламской солидарности, а также Марьям Джавадова - бронзовый призер VI Игр исламской солидарности.

Президент организационного комитета "Дакар-2026" Мамаду Дианья Ндиайе подчеркнул историческое значение проведения юношеских Олимпийских игр на Африканском континенте.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри также назвала проведение Игр в Африке историческим событием. Она отметила, что одной из особенностей "Дакар-2026" стало активное участие молодежи в организационном процессе.

После выступлений президент Сенегала Бассиру Диомай Фай объявил Игры открытыми.

Церемония продолжилась танцевальными и музыкальными выступлениями, после чего на стадион внесли олимпийский флаг и зажгли олимпийский огонь.

Соревнования продлятся до 13 ноября. Юные спортсмены из разных стран разыграют награды в 25 видах спорта.

Азербайджан на Играх представят 13 спортсменов в восьми видах спорта: пляжной борьбе, плавании, тхэквондо, боксе, фехтовании, шоссейном велоспорте, дзюдо и легкой атлетике.

В состав сборной вошли:

Пляжная борьба: Гюнель Керимли (55 кг), Эльгюн Керимли (90 кг), Тунар Гулиев (70 кг), Нихад Сулейманлы (80 кг);

Плавание: Сулейман Исмаилзаде, Марьям Джавадова;

Тхэквондо: Захра Исаева (44 кг), Адиль Кязымлы (73 кг);

Бокс: Гюляр Гусейнова (51 кг);

Фехтование: Аббас Гусейнов;

Шоссейный велоспорт: Нихад Худоев;

Дзюдо: Ибрагим Талыбов (до 55 кг);

Легкая атлетика: Даниил Шуваев.

Первым из азербайджанских спортсменов на соревнованиях выступит дзюдоист Ибрагим Талыбов. В четвертьфинале весовой категории до 55 кг, который состоится 1 ноября, он встретится с победителем поединка между Ибрагимом Муссой (Центральноафриканская Республика) и Джаханом Зиб Тарином (Афганистан).