В Гааге в ходе молодежных протестов задержали 34 человека

Полиция Нидерландов задержала 34 человека в ходе стихийной акции протеста молодежи в центре Гааги, сопровождавшейся столкновениями с правоохранителями.

Как передает Report со ссылкой на портал Hart van Nederland, большинство задержанных - несовершеннолетние.

Их подозревают, в частности, в применении насилия, незаконном использовании пиротехники и нарушении запрета на ношение одежды, скрывающей лицо.

Во время столкновений участники акции бросали в полицейских зажженные пиротехнические изделия. Один из правоохранителей пострадал и был доставлен в больницу с подозрением на повреждение слуха.

При этом, по данным полиции, разграбления магазинов и актов вандализма удалось избежать.

Глава объединения предпринимателей Гааги Бас Винклер сообщил, что убытки местных магазинов из-за дополнительных мер безопасности могут составить несколько тысяч евро. В частности, владельцам торговых точек пришлось заколачивать витрины фанерой и временно приостанавливать работу.

Винклер намерен обсудить с муниципальными властями меры по предотвращению подобных ситуаций, а также возможность взыскания ущерба с лиц, распространявших призывы к несанкционированным акциям и грабежам.