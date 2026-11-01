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    В Гааге в ходе молодежных протестов задержали 34 человека

    Другие страны
    • 01 ноября, 2026
    • 02:15
    В Гааге в ходе молодежных протестов задержали 34 человека

    Полиция Нидерландов задержала 34 человека в ходе стихийной акции протеста молодежи в центре Гааги, сопровождавшейся столкновениями с правоохранителями.

    Как передает Report со ссылкой на портал Hart van Nederland, большинство задержанных - несовершеннолетние.

    Их подозревают, в частности, в применении насилия, незаконном использовании пиротехники и нарушении запрета на ношение одежды, скрывающей лицо.

    Во время столкновений участники акции бросали в полицейских зажженные пиротехнические изделия. Один из правоохранителей пострадал и был доставлен в больницу с подозрением на повреждение слуха.

    При этом, по данным полиции, разграбления магазинов и актов вандализма удалось избежать.

    Глава объединения предпринимателей Гааги Бас Винклер сообщил, что убытки местных магазинов из-за дополнительных мер безопасности могут составить несколько тысяч евро. В частности, владельцам торговых точек пришлось заколачивать витрины фанерой и временно приостанавливать работу.

    Винклер намерен обсудить с муниципальными властями меры по предотвращению подобных ситуаций, а также возможность взыскания ущерба с лиц, распространявших призывы к несанкционированным акциям и грабежам.

    Акции протеста Гаага
    Haaqada gənclərin etiraz aksiyalarında 34 nəfər saxlanılıb
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