В Тбилиси стартует ЧМ по смешанным единоборствам с участием азербайджанских спортсменов

Сегодня в столице Грузии Тбилиси стартует чемпионат мира по смешанным единоборствам (ММА).

Как сообщает грузинское бюро Report, соревнования под эгидой Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF) продлятся с 1 по 7 ноября.

В чемпионате примут участие более 820 спортсменов из свыше 60 стран. Мужчины и женщины будут соревноваться в различных весовых категориях.

В первый день пройдут регистрация команд, инструктаж по правилам соревнований и жеребьевка. Поединки начнутся 2 ноября. На 3 ноября запланированы встречи 1/16 финала, на 4 ноября - четвертьфиналы, на 5 ноября - полуфиналы.

Финальные поединки среди спортсменов в возрасте 18–20 лет состоятся 6 ноября, а среди взрослых - 7 ноября.

Сборная Азербайджана выступит на чемпионате под руководством президента Федерации ММА Ровшана Гасанова.

В состав команды вошли Алекпер Махмудов, Габиль Ализаде, Салех Джафаров, Исмет Бадалов, Гасан Мухамгазы, Али Аташов и Эльмир Аллахвердиев.