Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    В Тбилиси стартует ЧМ по смешанным единоборствам с участием азербайджанских спортсменов

    Индивидуальные
    • 01 ноября, 2026
    • 02:55
    В Тбилиси стартует ЧМ по смешанным единоборствам с участием азербайджанских спортсменов

    Сегодня в столице Грузии Тбилиси стартует чемпионат мира по смешанным единоборствам (ММА).

    Как сообщает грузинское бюро Report, соревнования под эгидой Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF) продлятся с 1 по 7 ноября.

    В чемпионате примут участие более 820 спортсменов из свыше 60 стран. Мужчины и женщины будут соревноваться в различных весовых категориях.

    В первый день пройдут регистрация команд, инструктаж по правилам соревнований и жеребьевка. Поединки начнутся 2 ноября. На 3 ноября запланированы встречи 1/16 финала, на 4 ноября - четвертьфиналы, на 5 ноября - полуфиналы.

    Финальные поединки среди спортсменов в возрасте 18–20 лет состоятся 6 ноября, а среди взрослых - 7 ноября.

    Сборная Азербайджана выступит на чемпионате под руководством президента Федерации ММА Ровшана Гасанова.

    В состав команды вошли Алекпер Махмудов, Габиль Ализаде, Салех Джафаров, Исмет Бадалов, Гасан Мухамгазы, Али Аташов и Эльмир Аллахвердиев.

    Смешанные боевые искусства (ММА) Азербайджанские спортсмены Тбилиси (Грузия)
    Tbilisidə IMMAF dünya çempionatı başlayır, Azərbaycan 7 idmançı ilə təmsil olunur
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