Трамп призвал США обратить внимание на беспорядки в Европе

Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение с призывом к американцам обратить внимание на ситуацию в европейских странах.

Как передает Report, соответствующую публикацию американский лидер разместил в социальной сети Truth Social.

На изображении человек с горящим факелом направляется к двери с американским флагом. Соседние помещения, на дверях которых написаны названия Норвегии, Англии, Швеции и Франции, охвачены огнем либо изображены со следами пожара.

Под ногами человека находится ковер с надписью "Ислам", а в верхней части изображения размещен призыв: "Проснись, Америка!".