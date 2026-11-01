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    Трамп призвал США обратить внимание на беспорядки в Европе

    Другие страны
    • 01 ноября, 2026
    • 03:18
    Трамп призвал США обратить внимание на беспорядки в Европе

    Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение с призывом к американцам обратить внимание на ситуацию в европейских странах.

    Как передает Report, соответствующую публикацию американский лидер разместил в социальной сети Truth Social.

    На изображении человек с горящим факелом направляется к двери с американским флагом. Соседние помещения, на дверях которых написаны названия Норвегии, Англии, Швеции и Франции, охвачены огнем либо изображены со следами пожара.

    Под ногами человека находится ковер с надписью "Ислам", а в верхней части изображения размещен призыв: "Проснись, Америка!".

    Дональд Трамп Акции протеста Европейский союз (ЕС)
    Tramp Avropadakı iğtişaşlarla bağlı diqqətçəkən paylaşım edib
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