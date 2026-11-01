Трамп призвал США обратить внимание на беспорядки в Европе
Другие страны
- 01 ноября, 2026
- 03:18
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Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение с призывом к американцам обратить внимание на ситуацию в европейских странах.
Как передает Report, соответствующую публикацию американский лидер разместил в социальной сети Truth Social.
На изображении человек с горящим факелом направляется к двери с американским флагом. Соседние помещения, на дверях которых написаны названия Норвегии, Англии, Швеции и Франции, охвачены огнем либо изображены со следами пожара.
Под ногами человека находится ковер с надписью "Ислам", а в верхней части изображения размещен призыв: "Проснись, Америка!".
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