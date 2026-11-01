İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Tramp Avropadakı iğtişaşlarla bağlı diqqətçəkən paylaşım edib

    Digər ölkələr
    • 01 noyabr, 2026
    • 03:38
    Tramp Avropadakı iğtişaşlarla bağlı diqqətçəkən paylaşım edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp amerikalıları Avropa ölkələrindəki vəziyyətə diqqət yetirməyə çağıran şəkil paylaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, Amerika lideri müvafiq paylaşımı "Truth Social" sosial şəbəkəsində yerləşdirib.

    Şəkildə əlində yanan məşəl olan şəxs Amerika bayrağı olan qapıya doğru irəliləyir. Qapılarında Norveç, İngiltərə, İsveç və Fransanın adları yazılmış qonşu otaqlar alova bürünüb və ya yanğın izləri ilə təsvir olunub.

    Şəxsin ayaqları altında "İslam" yazılmış xalça var, şəklin yuxarı hissəsində isə çağırış yerləşdirilib: "Oyan, Amerika!"

    Donald Tramp Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Трамп призвал США обратить внимание на беспорядки в Европе
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    03:55
    Uitkoff Rusiya, ABŞ və Ukraynanın Əbu-Dabi görüşünün tarixini açıqlayıb
    Digər ölkələr
    03:43
    Diyarbəkirdə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, 2 nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb
    Region
    03:41
    "Bloomberg": ABŞ NATO-dan Ukrayna üçün silahlara daha çox vəsait tələb edəcək
    Digər ölkələr
    03:17
    Yeniyetmələrin IV Yay Olimpiya Oyunlarında Azərbaycanın ilk qızıl medalçısı Bakıya qayıdıb
    Fərdi
    03:00
    Böyük Britaniyadan olan ər-arvad Mərakeşdəki hoteldə həyatını itirib
    Digər ölkələr
    02:32
    Kamışevaxaya endirilən zərbə nəticəsində ölənlərin sayı 26-ya çatıb - Yenilənib-2
    Digər ölkələr
    02:22
    Tramp neftin ucuzlaşmasını İranla mümkün sülhlə əlaqələndirib
    Digər ölkələr
    01:57
    ÜST Efiopiyanın şimalında səhiyyə sisteminin çökmə təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edib
    Digər ölkələr
    01:21
    Cey Di Vens ABŞ-İran danışıqlarında irəliləyiş olduğunu bildirib - Əlavə olunub
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti