Tramp Avropadakı iğtişaşlarla bağlı diqqətçəkən paylaşım edib
Digər ölkələr
- 01 noyabr, 2026
- 03:38
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
ABŞ Prezidenti Donald Tramp amerikalıları Avropa ölkələrindəki vəziyyətə diqqət yetirməyə çağıran şəkil paylaşıb.
"Report" xəbər verir ki, Amerika lideri müvafiq paylaşımı "Truth Social" sosial şəbəkəsində yerləşdirib.
Şəkildə əlində yanan məşəl olan şəxs Amerika bayrağı olan qapıya doğru irəliləyir. Qapılarında Norveç, İngiltərə, İsveç və Fransanın adları yazılmış qonşu otaqlar alova bürünüb və ya yanğın izləri ilə təsvir olunub.
Şəxsin ayaqları altında "İslam" yazılmış xalça var, şəklin yuxarı hissəsində isə çağırış yerləşdirilib: "Oyan, Amerika!"
Son xəbərlər
03:55
Uitkoff Rusiya, ABŞ və Ukraynanın Əbu-Dabi görüşünün tarixini açıqlayıbDigər ölkələr
03:43
Diyarbəkirdə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, 2 nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıbRegion
03:41
"Bloomberg": ABŞ NATO-dan Ukrayna üçün silahlara daha çox vəsait tələb edəcəkDigər ölkələr
03:17
Yeniyetmələrin IV Yay Olimpiya Oyunlarında Azərbaycanın ilk qızıl medalçısı Bakıya qayıdıbFərdi
03:00
Böyük Britaniyadan olan ər-arvad Mərakeşdəki hoteldə həyatını itiribDigər ölkələr
02:32
Kamışevaxaya endirilən zərbə nəticəsində ölənlərin sayı 26-ya çatıb - Yenilənib-2Digər ölkələr
02:22
Tramp neftin ucuzlaşmasını İranla mümkün sülhlə əlaqələndiribDigər ölkələr
01:57
ÜST Efiopiyanın şimalında səhiyyə sisteminin çökmə təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edibDigər ölkələr
01:21
Cey Di Vens ABŞ-İran danışıqlarında irəliləyiş olduğunu bildirib - Əlavə olunubDigər ölkələr