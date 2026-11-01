ФБР обвинило хакеров из КНДР в краже более $6 млрд с биржи Binance

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обвинило северокорейских хакеров в хищении криптовалютных активов на сумму более $6 млрд с биржи Binance.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы ФБР.

По версии американского ведомства, к кибератаке, совершенной предположительно 29 октября 2026 года, причастна связанная с КНДР хакерская группировка TraderTraitor. При этом доказательства причастности Пхеньяна в заявлении не приводятся.

В ФБР полагают, что злоумышленники намерены конвертировать похищенные активы преимущественно в криптовалюту Ethereum, после чего использовать сервисы децентрализованных финансов (DeFi) и мгновенного обмена для их дальнейшего отмывания.

Ведомство также опубликовало адреса криптовалютных кошельков, которые, по его данным, могут использоваться для перемещения похищенных средств, и призвало криптовалютные платформы и операторов блокировать связанные с ними операции.