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    ФБР обвинило хакеров из КНДР в краже более $6 млрд с биржи Binance

    Другие страны
    • 01 ноября, 2026
    • 04:54
    ФБР обвинило хакеров из КНДР в краже более $6 млрд с биржи Binance

    Федеральное бюро расследований (ФБР) США обвинило северокорейских хакеров в хищении криптовалютных активов на сумму более $6 млрд с биржи Binance.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы ФБР.

    По версии американского ведомства, к кибератаке, совершенной предположительно 29 октября 2026 года, причастна связанная с КНДР хакерская группировка TraderTraitor. При этом доказательства причастности Пхеньяна в заявлении не приводятся.

    В ФБР полагают, что злоумышленники намерены конвертировать похищенные активы преимущественно в криптовалюту Ethereum, после чего использовать сервисы децентрализованных финансов (DeFi) и мгновенного обмена для их дальнейшего отмывания.

    Ведомство также опубликовало адреса криптовалютных кошельков, которые, по его данным, могут использоваться для перемещения похищенных средств, и призвало криптовалютные платформы и операторов блокировать связанные с ними операции.

    Киберпреступность (кибермошенничество) Федеральное бюро расследований США (ФБР) Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)
    FTB "Binance" birjasından edilən oğurluğu Şimali Koreyadan olan hakerlərin törətdiyindən şübhələnir
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