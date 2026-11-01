У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у побережья японской префектуры Миэ на острове Хонсю.

Как передает Report со ссылкой на Метеорологическое управление Японии, очаг подземных толчков залегал на глубине 350 км. Колебания земной поверхности ощущались на значительной части острова Хонсю.

Угроза цунами не объявлялась. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Работа транспорта продолжается в штатном режиме.