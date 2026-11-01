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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Yaponiya sahillərində 6,1 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    • 01 noyabr, 2026
    • 04:23
    Yaponiya sahillərində 6,1 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Yaponiyanın Honşu adasındakı Mie prefekturasının sahillərində 6,1 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" Yaponiya Meteorologiya İdarəsinə istinadən xəbər verir ki, yeraltı təkanların ocağı 350 km dərinlikdə yerləşib.

    Yeraltı təkanlar Honşu adasının böyük hissəsində hiss olunub.

    Sunami təhlükəsi elan edilməyib. Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb.

    Nəqliyyatın fəaliyyəti normal rejimdə davam edir.

    Yaponiya Zəlzələ Təbii fəlakət
    У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1
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