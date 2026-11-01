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    В Иране девять человек погибли в ДТП с участием грузовика

    В регионе
    • 01 ноября, 2026
    • 01:52
    В Иране девять человек погибли в ДТП с участием грузовика

    В результате дорожно-транспортного происшествия в городе Кашан иранской провинции Исфахан погибли девять человек.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, грузовой автомобиль столкнулся с двумя легковыми машинами.

    "В субботу вечером на старой автодороге Кашан - Кум в результате столкновения грузовика с автомобилями Samand и Peugeot Pars погибли девять человек", - приводит агентство заявление Общества Красного Полумесяца.

    Другие подробности происшествия не сообщаются.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Исламская Республика Иран
    İranda baş verən yol qəzasında doqquz nəfər həlak olub
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