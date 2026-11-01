В Иране девять человек погибли в ДТП с участием грузовика
В регионе
- 01 ноября, 2026
- 01:52
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В результате дорожно-транспортного происшествия в городе Кашан иранской провинции Исфахан погибли девять человек.
Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, грузовой автомобиль столкнулся с двумя легковыми машинами.
"В субботу вечером на старой автодороге Кашан - Кум в результате столкновения грузовика с автомобилями Samand и Peugeot Pars погибли девять человек", - приводит агентство заявление Общества Красного Полумесяца.
Другие подробности происшествия не сообщаются.
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