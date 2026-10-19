İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan Basketbol Liqası: III turun daha bir oyunu bu gün keçiriləcək

    Futbol
    • 19 oktyabr, 2026
    • 09:01
    Azərbaycan Basketbol Liqası: III turun daha bir oyunu bu gün keçiriləcək

    Azərbaycan Basketbol Liqasında III turun daha bir oyunu bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, günün yeganə matçında son çempion "Sabah" NTD ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Milli Gimnastika Arenasında, saat 19:00-da start götürəcək.

    Xatırladaq ki, turun əvvəlki oyunlarında "Naxçıvan" "Gəncə"ni (72:70), "Neftçi" "Sumqayıt"ı (86:69) məğlub edib. "LANDAU Lions" - "Ordu" matçı qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınıb.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Sabah BK NTD BK
    АБЛ: Сегодня состоится очередной матч III тура
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    09:28
    Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub
    İnfrastruktur
    09:25
    Fransanın daxili işlər naziri istefa verib
    Digər ölkələr
    09:25
    Kreml Rusiya, ABŞ və Çin liderlərinin görüşünün mümkünlüyünü təsdiqləyir
    Region
    09:24
    Bakıda iki avtomobil toqquşub, səkidəki piyada ölüb
    Digər
    09:14
    "Dinamo"nun baş məşqçisi İqor Kostyuk vəzifəsindən azad edilib
    Futbol
    09:11
    FHN: Ötən həftə 149 yanğına çıxış olub, 4 nəfərin meyiti tapılıb
    Hadisə
    09:01
    Azərbaycan Basketbol Liqası: III turun daha bir oyunu bu gün keçiriləcək
    Futbol
    09:00
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.10.2026)
    Maliyyə
    08:46
    Braziliyada Flavio Bolsonarunun çirkli pulların yuyulmasında iştirakı araşdırılır
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti