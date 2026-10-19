Azərbaycan Basketbol Liqası: III turun daha bir oyunu bu gün keçiriləcək
Futbol
- 19 oktyabr, 2026
- 09:01
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Azərbaycan Basketbol Liqasında III turun daha bir oyunu bu gün keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, günün yeganə matçında son çempion "Sabah" NTD ilə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Milli Gimnastika Arenasında, saat 19:00-da start götürəcək.
Xatırladaq ki, turun əvvəlki oyunlarında "Naxçıvan" "Gəncə"ni (72:70), "Neftçi" "Sumqayıt"ı (86:69) məğlub edib. "LANDAU Lions" - "Ordu" matçı qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınıb.
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