АБЛ: Сегодня состоится очередной матч III тура
Футбол
- 19 октября, 2026
- 09:18
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Сегодня состоится очередной матч III тура Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ).
Как сообщает Report, в единственной игре дня в 19:00 последний чемпион "Сабах" встретится с НТД на Национальной гимнастической арене.
Отметим, что в предыдущих матчах тура "Нахчыван" победил "Гянджу" (72:70), "Нефтчи" одержал победу нал "Сумгайытом" (86:69). Матч "ЛАНДАУ Лайонс" - "Орду" отложен на неопределенный срок.
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