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    АБЛ: Сегодня состоится очередной матч III тура

    Футбол
    • 19 октября, 2026
    • 09:18
    АБЛ: Сегодня состоится очередной матч III тура

    Сегодня состоится очередной матч III тура Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ).

    Как сообщает Report, в единственной игре дня в 19:00 последний чемпион "Сабах" встретится с НТД на Национальной гимнастической арене.

    Отметим, что в предыдущих матчах тура "Нахчыван" победил "Гянджу" (72:70), "Нефтчи" одержал победу нал "Сумгайытом" (86:69). Матч "ЛАНДАУ Лайонс" - "Орду" отложен на неопределенный срок.

    Азербайджанская баскетбольная лига
    Azərbaycan Basketbol Liqası: III turun daha bir oyunu bu gün keçiriləcək
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