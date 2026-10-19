АБЛ: Сегодня состоится очередной матч III тура

Сегодня состоится очередной матч III тура Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ).

Как сообщает Report, в единственной игре дня в 19:00 последний чемпион "Сабах" встретится с НТД на Национальной гимнастической арене.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Нахчыван" победил "Гянджу" (72:70), "Нефтчи" одержал победу нал "Сумгайытом" (86:69). Матч "ЛАНДАУ Лайонс" - "Орду" отложен на неопределенный срок.