Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.10.2026)
- 19 oktyabr, 2026
- 09:00
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Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,02 % artaraq 1,9094 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,3% artaraq 2,0358 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9094
|
100 Rusiya rublu
|
2,0358
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1857
|
1 Belarus rublu
|
0,5530
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1278
|
1 Çexiya kronu
|
0,0785
|
1 Çin yuanı
|
0,2545
|
1 Danimarka kronu
|
0,2554
|
1 Gürcü larisi
|
0,6546
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2166
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0179
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2657
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1716
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0625
|
1 İsrail şekeli
|
0,5483
|
1 Kanada dolları
|
1,2038
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4671
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3752
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5265
|
1 Moldova leyi
|
0,0949
|
1 Norveç kronu
|
0,1804
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6116
|
1 Polşa zlotası
|
0,4368
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3585
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0163
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3288
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4530
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3060
|
Türk lirəsi
|
0,0343
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0379
|
Yapon yeni
|
1,0754
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9614
|
Qızıl
|
7111,3550
|
Gümüş
|
98,2022
|
Platin
|
2816,5940
|
Palladium
|
1927,8085