İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.10.2026)

    Maliyyə
    • 19 oktyabr, 2026
    • 09:00
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.10.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,02 % artaraq 1,9094 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,3% artaraq 2,0358 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9094

    100 Rusiya rublu

    2,0358

    1 Avstraliya dolları

    1,1857

    1 Belarus rublu

    0,5530

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1278

    1 Çexiya kronu

    0,0785

    1 Çin yuanı

    0,2545

    1 Danimarka kronu

    0,2554

    1 Gürcü larisi

    0,6546

    1 Honq Konq dolları

    0,2166

    1 Hindistan rupisi

    0,0179

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2657

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1716

    1 İsveçrə frankı

    2,0625

    1 İsrail şekeli

    0,5483

    1 Kanada dolları

    1,2038

    1 Küveyt dinarı

    5,4671

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3752

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5265

    1 Moldova leyi

    0,0949

    1 Norveç kronu

    0,1804

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6116

    1 Polşa zlotası

    0,4368

    1 Rumıniya leyi

    0,3585

    1 Serbiya dinarı

    0,0163

    1 Sinqapur dolları

    1,3288

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4530

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3060

    Türk lirəsi

    0,0343

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0379

    Yapon yeni

    1,0754

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9614

    Qızıl

    7111,3550

    Gümüş

    98,2022

    Platin

    2816,5940

    Palladium

    1927,8085
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Valyuta məzənnələri Manatın məzənnəsi Azərbaycan manatı ABŞ dolları Rusiya rublu
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.10.2026)
    CBA currency exchange rates (19.10.2026)
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    09:28
    Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub
    İnfrastruktur
    09:25
    Fransanın daxili işlər naziri istefa verib
    Digər ölkələr
    09:25
    Kreml Rusiya, ABŞ və Çin liderlərinin görüşünün mümkünlüyünü təsdiqləyir
    Region
    09:24
    Bakıda iki avtomobil toqquşub, səkidəki piyada ölüb
    Digər
    09:14
    "Dinamo"nun baş məşqçisi İqor Kostyuk vəzifəsindən azad edilib
    Futbol
    09:11
    FHN: Ötən həftə 149 yanğına çıxış olub, 4 nəfərin meyiti tapılıb
    Hadisə
    09:01
    Azərbaycan Basketbol Liqası: III turun daha bir oyunu bu gün keçiriləcək
    Futbol
    09:00
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.10.2026)
    Maliyyə
    08:46
    Braziliyada Flavio Bolsonarunun çirkli pulların yuyulmasında iştirakı araşdırılır
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti