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    Ильхам Алиев День восстановления независимости Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.10.2026)

    Финансы
    • 19 октября, 2026
    • 09:08
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.10.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02%, до 1,9094 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,3%, до 2,0358 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9094

    100 российских рублей

    2,0358

    1 австралийский доллар

    1,1857

    1 белорусский рубль

    0,5530

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1278

    1 чешская крона

    0,0785

    1 китайский юань

    0,2545

    1 датская крона

    0,2554

    1 грузинский лари

    0,6546

    1 гонконгский доллар

    0,2166

    1 индийская рупия

    0,0179

    1 британский фунт

    2,2657

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1716

    1 швейцарский франк

    2,0625

    1 израильский шекель

    0,5483

    1 канадский доллар

    1,2038

    1 кувейтский динар

    5,4671

    100 казахстанских тенге

    0,3752

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5265

    1 молдавский лей

    0,0949

    1 норвежская крона

    0,1804

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6116

    1 польский злотый

    0,4368

    1 румынский лей

    0,3585

    1 сербский динар

    0,0163

    1 сингапурский доллар

    1,3288

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4530

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3060

    1 Турецкая лира

    0,0343

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0379

    100 Японских йен

    1,0754

    1 Новозеландский доллар

    0,9614

    Золото

    7111,3550

    Серебро

    98,2022

    Платина

    2816,5940

    Палладий

    1927,8085
    Курсы валют ЦБА
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.10.2026)
    CBA currency exchange rates (19.10.2026)
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