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    CBA currency exchange rates (19.10.2026)

    Finance
    • 19 October, 2026
    • 09:23
    CBA currency exchange rates (19.10.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.02% to 1.9094 manats, and 100 Russian rubles rose by 0.3% to 2.0358 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9094

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0358

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1857

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5530

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1278

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0785

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2545

    1 DKK (Danish krone)

    0.2554

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6546

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2166

    1 INR (Indian rupee)

    0.0179

    1 GBP (British pound)

    2.2657

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1716

    1 CHF (Swiss franc)

    2.0625

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5483

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2038

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.4671

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3752

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5265

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0949

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1804

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0141

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6116

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4368

    1 RON (Romanian leu)

    0.3585

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0163

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3288

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4530

    1 SDR (IMF)

    2.3060

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0343

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0379

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0754

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9614

    Gold (1 ounce)

    7,111.3550

    Silver (1 ounce)

    98.2022

    Platinum (1 ounce)

    2,816.5940

    Palladium (1 ounce)

    1,927.8085
    Central Bank of Azerbaijan (CBA) Currency exchange rates
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.10.2026)
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