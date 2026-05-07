Dünya Seriyası: "Neftçi"nin 3x3 basketbol komandası ilk oyunda qələbə qazanıb
Komanda
- 07 may, 2026
- 11:47
"Neftçi"nin qadınlardan ibarət 3x3 basketbol komandası Filippinin paytaxtı Manilada keçirilən Dünya Seriyasının mərhələsinə qələbə ilə start verib.
"Report" xəbər verir ki, "ağ-qaralar" B qrupunda Polşa yığması ilə üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma Azərbaycan təmsilçisinin qalibiyyəti ilə yekunlaşıb - 22:13.
"Neftçi" bu gün Çin millisi ilə də üz-üzə gələcək.
Xatırladaq ki, turnirə mayın 8-də yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
11:51
Bakı metrosunun iş rejimində dəyişiklik ediləcəkİnfrastruktur
11:47
Tokayev: Qazaxıstanın müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi birinci dərəcəli vəzifəmizdirRegion
11:47
Dünya Seriyası: "Neftçi"nin 3x3 basketbol komandası ilk oyunda qələbə qazanıbKomanda
11:38
Sarayda avtomobil partlayıb, xəsarət alan varHadisə
11:37
Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 4 %-ə yaxın artıbBiznes
11:35
Nazir: Təhsil yalnız bilik vermək deyil, həm də yetişən nəslin dünyagörüşünü formalaşdırmaqdırElm və təhsil
11:32
SPORT TV-dən "Bavariya" - PSJ oyununun yayımına reaksiya - Açıq yayım hüquqları bizdə deyilİdman
11:29
Turqay Hüseynov: Bugünkü imtahanda iştirakçı sayı bir il ərzində hazırlanan hüquqşünasların sayına yaxındırDaxili siyasət
11:23