Sarayda avtomobil partlayıb, xəsarət alan var
Hadisə
- 07 may, 2026
- 11:38
Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsində "Chevrolet Cobalt" markalı minik avtomobili partlayıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə yerinə aidiyyəti qurumların əməkdaşları cəlb olunub.
İlkin məlumata görə, partlayış nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb.
Son xəbərlər
11:51
Bakı metrosunun iş rejimində dəyişiklik ediləcəkİnfrastruktur
11:47
Tokayev: Qazaxıstanın müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi birinci dərəcəli vəzifəmizdirRegion
11:47
Dünya Seriyası: "Neftçi"nin 3x3 basketbol komandası ilk oyunda qələbə qazanıbKomanda
11:38
Sarayda avtomobil partlayıb, xəsarət alan varHadisə
11:37
Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 4 %-ə yaxın artıbBiznes
11:35
Nazir: Təhsil yalnız bilik vermək deyil, həm də yetişən nəslin dünyagörüşünü formalaşdırmaqdırElm və təhsil
11:32
SPORT TV-dən "Bavariya" - PSJ oyununun yayımına reaksiya - Açıq yayım hüquqları bizdə deyilİdman
11:29
Turqay Hüseynov: Bugünkü imtahanda iştirakçı sayı bir il ərzində hazırlanan hüquqşünasların sayına yaxındırDaxili siyasət
11:23