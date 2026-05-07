İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Naxçıvanda kompleks mülki müdafiə təlimi keçirilib

    Hərbi
    • 07 may, 2026
    • 12:48
    Naxçıvanda kompleks mülki müdafiə təlimi keçirilib

    Naxçıvanda "İrimiqyaslı fövqəladə hadisələrin nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı mülki müdafiə orqan və qüvvələrinin idarə edilməsinin təşkili" mövzusunda kompleks mülki müdafiə təlimi keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Qeyd edilib ki, Naxçıvan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) təşkilatçılığı ilə keçirilən təlimdə Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun, FHN-nin aidiyyəti strukturlarının, Fövqəladə Hallar Komissiyasının nümayəndələri, İcra Hakimiyyətinin Mülki müdafiə qərargahı, idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərləri və mülki müdafiə sahəsində cavabdeh şəxslər, mülki müdafiə xidmətləri, ərazi və obyekt mülki müdafiə dəstələri iştirak ediblər.

    Təlim üçün nəzərdə tutulan qərargahda keçirilən müşavirədə mülki müdafiə tədbirlərinin icra vəziyyətindən danışılıb, bu sahədə idarəetmə orqanlarının qarşılıqlı fəaliyyətinin vacibliyini qeyd olunub, fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində qarşılıqlı fəaliyyətin əhəmiyyəti vurğulanıb.

    Bildirilib ki, təlimin əsas məqsədi fövqəladə hallar zamanı əhalinin və ərazilərin mühafizəsinin təşkili üçün mülki müdafiə tədbirlərinin effektli səviyyədə yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi, mülki müdafiə qüvvələrinin idarə olunması ilə bağlı vaxtında və düzgün qərarların qəbul edilməsi, həmçinin xilasetmə işlərinin təşkili və aparılması üzrə şəxsi heyətin praktiki vərdişlərinin daha da təkmilləşdirilməsidir.

    Ümumilikdə 404 nəfərdən ibarət şəxsi heyətin və 52 ədəd texnikanın cəlb edildiyi təlimdə tapşırıqlar yüksək keyfiyyətlə icra edilib, qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olunub.

    Sonda tədbirdə fərqlənənlərə Fəxri fərmanlar təqdim edilib.

    Naxçıvanda kompleks mülki müdafiə təlimi keçirilib
    Naxçıvanda kompleks mülki müdafiə təlimi keçirilib
    Naxçıvanda kompleks mülki müdafiə təlimi keçirilib
    Naxçıvanda kompleks mülki müdafiə təlimi keçirilib
    Naxçıvanda kompleks mülki müdafiə təlimi keçirilib
    Naxçıvanda kompleks mülki müdafiə təlimi keçirilib
    Naxçıvanda kompleks mülki müdafiə təlimi keçirilib
    Naxçıvanda kompleks mülki müdafiə təlimi keçirilib
    Naxçıvanda kompleks mülki müdafiə təlimi keçirilib
    Naxçıvanda kompleks mülki müdafiə təlimi keçirilib
    Naxçıvanda kompleks mülki müdafiə təlimi keçirilib
    Naxçıvanda kompleks mülki müdafiə təlimi keçirilib
    Naxçıvanda kompleks mülki müdafiə təlimi keçirilib
    Naxçıvanda kompleks mülki müdafiə təlimi keçirilib
    Naxçıvanda kompleks mülki müdafiə təlimi keçirilib
    Naxçıvanda kompleks mülki müdafiə təlimi keçirilib
    Naxçıvanda kompleks mülki müdafiə təlimi keçirilib
    Naxçıvanda kompleks mülki müdafiə təlimi keçirilib
    Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN) Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun Ordu
    Foto
    В Нахчыване прошли комплексные учения по гражданской обороне

    Son xəbərlər

    14:08
    Foto

    Azərbaycanın turizm imkanları Baltikyanı ölkələrdə nümayiş etdirilib

    Turizm
    13:54

    Həsrət Cəfərov: "Prezident İlham Əliyevin "beşincisi də olacaq" deməsi mənim üçün ən dəyərli təbrik idi" - MÜSAHİBƏ

    Fərdi
    13:41
    Foto
    Video

    Vilayət Eyvazov İmişlidə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib

    Daxili siyasət
    13:37

    Markinyos Çempionlar Liqasında Roberto Karlosun rekordunu yeniləyib

    Futbol
    13:30

    Azərbaycanın sülh təşəbbüslərinə qarşı siyasi təzyiq cəhdləri müşahidə olunur - RƏY

    Xarici siyasət
    13:27

    Tehran və Vaşinqton İranın blokadasının yumşaldılması barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    13:20

    Pezeşkianın Makronla telefon danışığının detalları açıqlanıb

    Region
    13:19

    Yasser Alaki: "IsDB Azərbaycan şirkətlərinin süni intellekt layihələrinə maliyyə dəstəyi verməyə hazırdır"

    İKT
    13:16

    İlk Azərbaycan Kubokunun qalibi Məmmədəli Məmmədov: "Titulu qazanmağa layiq idik"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti