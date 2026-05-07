Naxçıvanda kompleks mülki müdafiə təlimi keçirilib
- 07 may, 2026
- 12:48
Naxçıvanda "İrimiqyaslı fövqəladə hadisələrin nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı mülki müdafiə orqan və qüvvələrinin idarə edilməsinin təşkili" mövzusunda kompleks mülki müdafiə təlimi keçirilib.
Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.
Qeyd edilib ki, Naxçıvan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) təşkilatçılığı ilə keçirilən təlimdə Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun, FHN-nin aidiyyəti strukturlarının, Fövqəladə Hallar Komissiyasının nümayəndələri, İcra Hakimiyyətinin Mülki müdafiə qərargahı, idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərləri və mülki müdafiə sahəsində cavabdeh şəxslər, mülki müdafiə xidmətləri, ərazi və obyekt mülki müdafiə dəstələri iştirak ediblər.
Təlim üçün nəzərdə tutulan qərargahda keçirilən müşavirədə mülki müdafiə tədbirlərinin icra vəziyyətindən danışılıb, bu sahədə idarəetmə orqanlarının qarşılıqlı fəaliyyətinin vacibliyini qeyd olunub, fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində qarşılıqlı fəaliyyətin əhəmiyyəti vurğulanıb.
Bildirilib ki, təlimin əsas məqsədi fövqəladə hallar zamanı əhalinin və ərazilərin mühafizəsinin təşkili üçün mülki müdafiə tədbirlərinin effektli səviyyədə yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi, mülki müdafiə qüvvələrinin idarə olunması ilə bağlı vaxtında və düzgün qərarların qəbul edilməsi, həmçinin xilasetmə işlərinin təşkili və aparılması üzrə şəxsi heyətin praktiki vərdişlərinin daha da təkmilləşdirilməsidir.
Ümumilikdə 404 nəfərdən ibarət şəxsi heyətin və 52 ədəd texnikanın cəlb edildiyi təlimdə tapşırıqlar yüksək keyfiyyətlə icra edilib, qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olunub.
Sonda tədbirdə fərqlənənlərə Fəxri fərmanlar təqdim edilib.