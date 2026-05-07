В Нахчыване прошли комплексные учения по гражданской обороне на тему "Организация управления органами и силами гражданской обороны при ликвидации последствий крупномасштабных чрезвычайных ситуаций".

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

В учениях, организованных МЧС Нахчыванской Автономной Республики, приняли участие представители Отдельной общевойсковой армии, соответствующих структур МЧС, Комиссии по чрезвычайным ситуациям, штаба гражданской обороны Исполнительной власти, руководители управлений, предприятий и организаций, ответственные лица в сфере гражданской обороны, службы гражданской обороны, а также территориальные и объектовые отряды гражданской обороны.

На совещании в штабе, предусмотренном для учений, была обсуждена текущая ситуация с выполнением мероприятий гражданской обороны, отмечена важность взаимодействия органов управления в данной сфере, подчеркнуто значение координации действий при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Было отмечено, что основной целью учений является обеспечение эффективного выполнения мероприятий гражданской обороны для организации защиты населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций, принятие своевременных и правильных решений по управлению силами гражданской обороны, а также дальнейшее совершенствование практических навыков личного состава по организации и проведению спасательных работ.

В учениях, к которым были привлечены 404 человека личного состава и 52 единицы техники, поставленные задачи были выполнены на высоком уровне, намеченные цели были достигнуты.

В завершение отличившимся участникам были вручены почетные грамоты.