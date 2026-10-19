Болгария предлагает провести саммит по транспортной связанности весной 2027г

Болгария предлагает провести весной 2027 года саммит по вопросам взаимосвязанности, направленный на развитие транспортно-логистических связей между Центральной Азией и Европой через Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ).

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Болгарии Румен Радев написал в соцсети Х по итогам встречи с министром иностранных дел Китая Ваном И.

По словам премьера, Болгария готова развивать стратегическое партнерство с Китаем посредством конкретных проектов в сфере экономики и взаимосвязанности. В частности, стороны обсудили возможности привлечения китайских инвестиций в производство электромобилей, энергетику и сельское хозяйство.

Радев отметил, что важным этапом развития двусторонних отношений стала Декларация о стратегическом партнерстве, подписанная в 2019 году совместно с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Предстоящий созыв саммита по вопросам взаимосвязанности весной 2027 года в Болгарии организуется по инициативе болгарского правительства. Его цель - развитие транспортно-логистических связей между Центральной Азией и Европой через Транскаспийский международный транспортный маршрут. Благодаря своему стратегическому положению Болгария занимает ключевое место в этих проектах, выступая "воротами" из Азии в Европу, и способствует расширению транспортной, энергетической и цифровой взаимосвязанности", - написал премьер.