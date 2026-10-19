Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Болгария предлагает провести саммит по транспортной связанности весной 2027г

    Инфраструктура
    • 19 октября, 2026
    • 18:09
    Болгария предлагает провести саммит по транспортной связанности весной 2027г

    Болгария предлагает провести весной 2027 года саммит по вопросам взаимосвязанности, направленный на развитие транспортно-логистических связей между Центральной Азией и Европой через Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ).

    Как сообщает Report, об этом премьер-министр Болгарии Румен Радев написал в соцсети Х по итогам встречи с министром иностранных дел Китая Ваном И.

    По словам премьера, Болгария готова развивать стратегическое партнерство с Китаем посредством конкретных проектов в сфере экономики и взаимосвязанности. В частности, стороны обсудили возможности привлечения китайских инвестиций в производство электромобилей, энергетику и сельское хозяйство.

    Радев отметил, что важным этапом развития двусторонних отношений стала Декларация о стратегическом партнерстве, подписанная в 2019 году совместно с председателем КНР Си Цзиньпином.

    "Предстоящий созыв саммита по вопросам взаимосвязанности весной 2027 года в Болгарии организуется по инициативе болгарского правительства. Его цель - развитие транспортно-логистических связей между Центральной Азией и Европой через Транскаспийский международный транспортный маршрут. Благодаря своему стратегическому положению Болгария занимает ключевое место в этих проектах, выступая "воротами" из Азии в Европу, и способствует расширению транспортной, энергетической и цифровой взаимосвязанности", - написал премьер.

    Румен Радев Ван И Си Цзиньпин Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ)
    Bolqarıstan 2027-ci ilin yazında nəqliyyat bağlantısı üzrə sammit keçirməyi təklif edir
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    19:06
    Видео
    БИГ заявила о жестоком избиении молодого канака полицией в Париже
    Внешняя политика
    18:59
    Фото
    В Бишкеке состоялось 5-е заседание Группы женщин-парламентариев ТюркПА
    Внешняя политика
    18:43
    РФ ждет от Ирана подтверждения выкупа земли под железную дорогу Решт – Астара
    В регионе
    18:28
    Фото
    Дети из Украины посетили Габалу и Шеки в рамках программы реабилитации
    Внешняя политика
    18:27
    Азербайджан объявил в розыск 7 проживающих в Турции лиц по делу об экстремистских призывах
    Внутренняя политика
    18:15
    В Судане около 80 человек погибли в результате удара БПЛА по автовокзалу
    Другие страны
    18:11
    Фото
    Азербайджан и ОАЭ обсудили военное сотрудничество
    Армия
    18:09
    Болгария предлагает провести саммит по транспортной связанности весной 2027г
    Инфраструктура
    18:07
    СП призвал турецкие медиа не распространять предвзятую информацию об Азербайджане
    Медиа
    Лента новостей