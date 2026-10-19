Болгария предлагает провести саммит по транспортной связанности весной 2027г
- 19 октября, 2026
- 18:09
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Болгария предлагает провести весной 2027 года саммит по вопросам взаимосвязанности, направленный на развитие транспортно-логистических связей между Центральной Азией и Европой через Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ).
Как сообщает Report, об этом премьер-министр Болгарии Румен Радев написал в соцсети Х по итогам встречи с министром иностранных дел Китая Ваном И.
По словам премьера, Болгария готова развивать стратегическое партнерство с Китаем посредством конкретных проектов в сфере экономики и взаимосвязанности. В частности, стороны обсудили возможности привлечения китайских инвестиций в производство электромобилей, энергетику и сельское хозяйство.
Радев отметил, что важным этапом развития двусторонних отношений стала Декларация о стратегическом партнерстве, подписанная в 2019 году совместно с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Предстоящий созыв саммита по вопросам взаимосвязанности весной 2027 года в Болгарии организуется по инициативе болгарского правительства. Его цель - развитие транспортно-логистических связей между Центральной Азией и Европой через Транскаспийский международный транспортный маршрут. Благодаря своему стратегическому положению Болгария занимает ключевое место в этих проектах, выступая "воротами" из Азии в Европу, и способствует расширению транспортной, энергетической и цифровой взаимосвязанности", - написал премьер.
🇧🇬🤝🇨🇳България е готова да надгради двустранното стратегическо партньорство с Китай с конкретни проекти в икономиката и свързаността. С министъра на външните работи на КНР Уан И днес обсъдихме потенциала на България да привлече много повече китайски инвестиции в производството на електрически автомобили, в енергетиката и селското стопанство. България и Китай са свързани с дългогодишни отношения на приятелство, доверие и сътрудничество, а България е втората държава в света, признала Китайската народна република и установила дипломатически отношения с нея. Важна стъпка в развитието на двустранните ни отношения беше Декларацията за стратегическо партньорство, която приехме заедно с президента Си Дзинпин през 2019 г. Предстоящото свикване на среща на високо равнище по въпросите на свързаността през пролетта на 2027 г. в България е по предложение на българското правителство и цели развитие на свързаността между Централна Азия и Европа чрез Транскаспийския международен транспортен коридор. Със своето стратегическо положение България има ключово място в тези проекти като врата от Азия към Европа и допринася за разширяването на транспортната, енергийна и дигитална свързаност.— Rumen Radev (@RumenRadevPM) October 19, 2026