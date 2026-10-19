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    Bolqarıstan 2027-ci ilin yazında nəqliyyat bağlantısı üzrə sammit keçirməyi təklif edir

    İnfrastruktur
    • 19 oktyabr, 2026
    • 18:30
    Bolqarıstan 2027-ci ilin yazında nəqliyyat bağlantısı üzrə sammit keçirməyi təklif edir

    Bolqarıstan 2027-ci ilin yazında Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu (TBNM) vasitəsilə Mərkəzi Asiya və Avropa arasında nəqliyyat-logistika əlaqələrinin inkişafına yönəlmiş bağlantı məsələləri üzrə sammit keçirməyi təklif edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Bolqarıstanın Baş naziri Rumen Radev Çinin xarici işlər naziri Van Yi ilə görüşünün yekunlarına dair "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    Baş nazirin sözlərinə görə, Bolqarıstan iqtisadiyyat və bağlantı sahəsində konkret layihələr vasitəsilə Çinlə strateji tərəfdaşlığı inkişaf etdirməyə hazırdır. Xüsusilə, tərəflər elektromobil istehsalı, energetika və kənd təsərrüfatına Çin investisiyalarının cəlb edilməsi imkanlarını müzakirə ediblər.

    Radev qeyd edib ki, 2019-cu ildə Çin sədri Si Cinpinlə birgə imzalanmış Strateji Tərəfdaşlıq haqqında Bəyannamə ikitərəfli münasibətlərin inkişafında mühüm mərhələ olub.

    "2027-ci ilin yazında Bolqarıstanda bağlantı məsələləri üzrə keçiriləcək sammit hökumətin təşəbbüsü ilə təşkil olunur. Onun məqsədi Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu vasitəsilə Mərkəzi Asiya və Avropa arasında nəqliyyat-logistika əlaqələrinin inkişaf etdirilməsidir. Öz strateji mövqeyi sayəsində Bolqarıstan Asiyadan Avropaya "qapı" rolunda çıxış edərək, bu layihələrdə əsas yer tutur və nəqliyyat, enerji və rəqəmsal bağlantının genişləndirilməsinə kömək edir", - baş nazir yazıb.

    Rumen Radev Van Yi Orta Dəhliz (Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi) Bolqarıstan Çin Xalq Respublikası
    Болгария предлагает провести саммит по транспортной связанности весной 2027г
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