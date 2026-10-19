Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Лейла Алиева прибыла с визитом в Туркменистан

    Внешняя политика
    • 19 октября, 2026
    • 18:06
    Лейла Алиева прибыла с визитом в Туркменистан

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 19 октября прибыла с визитом в Туркменистан.

    Как сообщает Report, в международном аэропорту города Ашхабад Лейлу Алиеву встретила вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева.

    Затем за чайным столом состоялась короткая встреча Лейлы Алиевой с Огулджахан Атабаевой.

    Лейла Алиева прибыла с визитом в Туркменистан
    Лейла Алиева прибыла с визитом в Туркменистан
    Лейла Алиева Туркменистан
    Фото
    Leyla Əliyeva Türkmənistanda səfərdədir
    Фото
    Leyla Aliyeva arrives in Turkmenistan
    44 - Tezliklə
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