İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Leyla Əliyeva Türkmənistanda səfərdədir

    Xarici siyasət
    • 19 oktyabr, 2026
    • 18:01
    Leyla Əliyeva Türkmənistanda səfərdədir

    Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva oktyabrın 19-da Türkmənistana səfərə gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, Aşqabad şəhərinin beynəlxalq hava limanında Leyla Əliyevanı Qurbanqulu Berdiməhəmmədov adına Qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara yardım üzrə Xeyriyyə Fondunun tibb sahəsi üzrə vitse-prezidenti Oğulcahan Atabayeva qarşılayıb.

    Sonra Leyla Əliyevanın Oğulcahan Atabayeva ilə çay masası əsnasında qısa görüşü olub.

    Leyla Əliyeva Türkmənistanda səfərdədir
    Leyla Əliyeva Türkmənistanda səfərdədir
    Leyla Əliyeva Heydər Əliyev Fondu Türkmənistan
    Foto
    Лейла Алиева прибыла с визитом в Туркменистан
    Foto
    Leyla Aliyeva arrives in Turkmenistan
    44 - Tezliklə
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