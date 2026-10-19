В Судане около 80 человек погибли в результате удара БПЛА по автовокзалу

Около 80 человек погибли в результате удара беспилотника по автовокзалу в городе Аль-Дибаб в суданском регионе Кордофан вечером 18 октября.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом сообщили источники.

Большинство погибших ожидали транспорт, чтобы вернуться домой на грузовиках.

Согласно информации, еще 47 пострадавших были доставлены в соседний населенный пункт.

Кроме того, в понедельник в результате удара беспилотника по жилому дому в районе Насер-Экстеншн к востоку от аэропорта Хартума погибли четыре человека, в том числе трое детей в возрасте от двух до шести лет.

По данным источника в суданской армии, военные силы противовоздушной обороны сбили беспилотники, запущенные военизированными формированиями Сил быстрого реагирования (СБР), которые пытались атаковать аэропорт Хартума и прилегающие районы.