Азербайджан увеличил расходы на импорт мяса на 18%
Бизнес
- 19 октября, 2026
- 18:05
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Азербайджан в январе-сентябре 2026 года импортировал 37,9 тыс. тонн мяса.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этого объема мяса составила $89,4 млн.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем импорта мяса увеличился на 4,6 тыс. тонн (13,8%), а его стоимость - на $13,6 млн (17,9%).
В отчетный период доля расходов на импорт мяса в общих импортных расходах Азербайджана составила 0,6%.
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