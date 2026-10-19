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    Азербайджан увеличил расходы на импорт мяса на 18%

    Бизнес
    • 19 октября, 2026
    • 18:05
    Азербайджан увеличил расходы на импорт мяса на 18%

    Азербайджан в январе-сентябре 2026 года импортировал 37,9 тыс. тонн мяса.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этого объема мяса составила $89,4 млн.

    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем импорта мяса увеличился на 4,6 тыс. тонн (13,8%), а его стоимость - на $13,6 млн (17,9%).

    В отчетный период доля расходов на импорт мяса в общих импортных расходах Азербайджана составила 0,6%.

    Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) Импорт мяса
    Azərbaycan ət idxalına çəkdiyi xərci 18 % artırıb
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