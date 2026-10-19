Азербайджан увеличил расходы на импорт мяса на 18%

Азербайджан в январе-сентябре 2026 года импортировал 37,9 тыс. тонн мяса.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этого объема мяса составила $89,4 млн.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем импорта мяса увеличился на 4,6 тыс. тонн (13,8%), а его стоимость - на $13,6 млн (17,9%).

В отчетный период доля расходов на импорт мяса в общих импортных расходах Азербайджана составила 0,6%.