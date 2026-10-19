İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan ət idxalına çəkdiyi xərci 18 % artırıb

    Biznes
    • 19 oktyabr, 2026
    • 17:45
    Azərbaycan ət idxalına çəkdiyi xərci 18 % artırıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan 37,9 min ton ət idxal edib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu həcmdə ətin dəyəri 89,4 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    Bunlar, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə həcm baxımından 4,6 min ton (13,8 %), dəyər baxımından isə 13,6 milyon ABŞ dolları (17,9 %) çoxdur.

    Hesabat dövründə ət idxalına çəkilən xərc Azərbaycanın ümumi idxal xərclərinin 0,6 %-ni təşkil edib.

    9 ayda Azərbaycan xarici ölkələrlə 37 milyard 211 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 5,2 % çoxdur.

    Xarici ticarət dövriyyəsinin 23 milyard 865 milyon ABŞ dolları ixracın, 13 milyard 346 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 28,3 % artıb, idxal isə 20,4 % azalıb.

    Son nəticədə xarici ticarətdə 10 milyard 519 milyon dollarlıq müsbət saldo yaranıb. Bu da illik müqayisədə 5,7 dəfə çoxdur.

    Ət idxalı Xarici ticarət dövriyyəsi Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK)
    Азербайджан увеличил расходы на импорт мяса на 18%
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