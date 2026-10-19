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    Дети из Украины посетили Габалу и Шеки в рамках программы реабилитации

    Внешняя политика
    • 19 октября, 2026
    • 18:28
    Дети из Украины посетили Габалу и Шеки в рамках программы реабилитации

    Для детей, доставленных из Украины в Азербайджан, организовали экскурсии в Габалу и Шеки в рамках десятидневной программы социальной реабилитации.

    Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, реабилитационные мероприятия проводит находящееся в ведении ведомства Агентство социальных услуг.

    Экскурсии организованы для содержательного досуга детей, а также их знакомства с историей, культурой и природой Азербайджана.

    В Габале участники программы посетили Историко-краеведческий музей, горнолыжный комплекс "Туфандаг" и развлекательный центр "Габалэнд", а в Шеки - Дворец шекинских ханов.

    В ближайшие дни для детей также планируются поездки в другие регионы Азербайджана.

    В рамках десятидневной программы с ними проводится работа по оказанию социально-психологической поддержки и социальной адаптации.

    Дети из Украины посетили Габалу и Шеки в рамках программы реабилитации
    Дети из Украины посетили Габалу и Шеки в рамках программы реабилитации
    Дети из Украины посетили Габалу и Шеки в рамках программы реабилитации
    Дети из Украины посетили Габалу и Шеки в рамках программы реабилитации
    Дети из Украины посетили Габалу и Шеки в рамках программы реабилитации
    Дети из Украины посетили Габалу и Шеки в рамках программы реабилитации

    Реабилитация украинских детей в Азербайджане
    Фото
    Azərbaycana gətirilmiş ukraynalı uşaqlar müxtəlif ekskursiyalara cəlb edilib
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