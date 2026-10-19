Дети из Украины посетили Габалу и Шеки в рамках программы реабилитации

Для детей, доставленных из Украины в Азербайджан, организовали экскурсии в Габалу и Шеки в рамках десятидневной программы социальной реабилитации.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, реабилитационные мероприятия проводит находящееся в ведении ведомства Агентство социальных услуг.

Экскурсии организованы для содержательного досуга детей, а также их знакомства с историей, культурой и природой Азербайджана.

В Габале участники программы посетили Историко-краеведческий музей, горнолыжный комплекс "Туфандаг" и развлекательный центр "Габалэнд", а в Шеки - Дворец шекинских ханов.

В ближайшие дни для детей также планируются поездки в другие регионы Азербайджана.

В рамках десятидневной программы с ними проводится работа по оказанию социально-психологической поддержки и социальной адаптации.