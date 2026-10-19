Азербайджан и ОАЭ обсудили военное сотрудничество

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял находящегося с визитом в нашей стране начальника Генерального штаба Вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) генерал-лейтенанта Ису Сейфа бин Аблана аль-Мазруи.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Положительно оценив текущее состояние двустороннего военного сотрудничества, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул важность расширения этого взаимодействия. Коснувшись совместных летно-тактических учений "Встреча соколов - 2026", министр отметил, что проведение подобных учений будет способствовать расширению военного сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ, а также развитию вооруженных сил двух стран.

Поблагодарив за теплый прием и оказанное гостеприимство, генерал-лейтенант Иса Сейф бин Аблан аль-Мазруи подчеркнул важность совместных учений и взаимных визитов с точки зрения обмена опытом.

Затем первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился со своим коллегой из ОАЭ.

На встрече, состоявшейся в Генеральном штабе, генерал-полковник К.Велиев высоко оценил деятельность военнослужащих, принимающих участие в проводимых в Азербайджане совместных летно-тактических учениях "Встреча соколов - 2026".

Генерал-лейтенант Иса Сейф бин Аблан аль-Мазруи, в свою очередь, отметил наличие всех возможностей для дальнейшего укрепления сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества, провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

После встреч делегация посетила Объединенный центр воздушных операций Военно-воздушных сил, где гостям была представлена подробная информация о проводимой здесь работе.