РФ ждет от Ирана подтверждения выкупа земли под железную дорогу Решт – Астара
В регионе
- 19 октября, 2026
- 18:43
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Россия ожидает от Ирана документального подтверждения выкупа земельных участков для строительства железнодорожного участка Решт - Астара в рамках международного транспортного коридора "Север – Юг".
Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам российско-иранских переговоров в Душанбе.
"В ходе переговоров состоялся обмен мнениями, в первую очередь обсудили статус реализации нашего проекта "Север - Юг", строительство участка будущей железной дороги Решт - Астара. Иранская сторона заверила нас, что земельные участки выкуплены. Мы ожидаем документального подтверждения, что выкуп состоялся", - отметил он.
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