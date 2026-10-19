РФ ждет от Ирана подтверждения выкупа земли под железную дорогу Решт – Астара

Россия ожидает от Ирана документального подтверждения выкупа земельных участков для строительства железнодорожного участка Решт - Астара в рамках международного транспортного коридора "Север – Юг".

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам российско-иранских переговоров в Душанбе.

"В ходе переговоров состоялся обмен мнениями, в первую очередь обсудили статус реализации нашего проекта "Север - Юг", строительство участка будущей железной дороги Решт - Астара. Иранская сторона заверила нас, что земельные участки выкуплены. Мы ожидаем документального подтверждения, что выкуп состоялся", - отметил он.