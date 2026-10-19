Rusiya İrandan Rəşt-Astara dəmir yolu üçün torpağın satın alınmasının təsdiqini gözləyir
Region
- 19 oktyabr, 2026
- 18:59
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Rusiya İrandan "Şimal-Cənub" beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi çərçivəsində Rəşt-Astara dəmir yolu sahəsinin tikintisi üçün torpaq sahələrinin satın alınmasının sənədli təsdiqini gözləyir.
"Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk Düşənbədə Rusiya-İran danışıqlarının yekunları üzrə bildirib.
"Danışıqlar zamanı fikir mübadiləsi aparılıb, ilk növbədə "Şimal - Cənub" layihəmizin reallaşdırılması statusu, gələcək Rəşt-Astara dəmir yolu sahəsinin tikintisi müzakirə edilib. İran tərəfi bizi əmin edib ki, torpaq sahələri satın alınıb. Biz bunun sənədli təsdiqini gözləyirik", - o qeyd edib.
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