BƏƏ-nin energetika naziri WUF13-də ölkəsinin nümayəndə heyətinə rəhbərlik edəcək
Digər ölkələr
- 07 may, 2026
- 12:47
Azərbaycanda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun On Üçüncü Sessiyasında (WUF13) BƏƏ nümayəndə heyətinə ölkənin energetika naziri Süheyl əl-Məzrui rəhbərlik edəcək.
Bu barədə "Report"a BƏƏ-nin Bakıdakı səfirliyindən bildirilib.
"Energetika və infrastruktur naziri Süheyl Məhəmməd əl-Məzrui Bakıda keçiriləcək WUF13-də iştirak edəcək", - diplomatik missiyadan qeyd edilib.
Xatırladaq ki, WUF13 mayın 17-22-də Bakıda keçiriləcək.
Forum Azərbaycanın BMT-nin Məskunlaşma Proqramı (UN-Habitat) ilə sıx əməkdaşlığı çərçivəsində təşkil olunur. Forumun əsas məqsədi dayanıqlı şəhərsalma, "ağıllı şəhər"lər və innovativ şəhər həlləri sahəsində qlobal təcrübələrin mübadiləsini təmin etməkdir.
