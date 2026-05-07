Министр энергетики возглавит делегацию ОАЭ на WUF13 в Баку
Другие страны
- 07 мая, 2026
- 12:44
Делегацию ОАЭ на WUF13 в Азербайджане возглавит министр энергетики страны Сухейль Аль-Мазруи.
Об этом Report заявили в посольстве ОАЭ в Баку.
"Министр энергетики и инфраструктуры Сухейль Мохамед Аль-Мазруи примет участие в WUF13 в Баку", - заявили в дипмиссии.
Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку.
Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.
