    Министр энергетики возглавит делегацию ОАЭ на WUF13 в Баку

    07 мая, 2026
    • 12:44
    Министр энергетики возглавит делегацию ОАЭ на WUF13 в Баку

    Делегацию ОАЭ на WUF13 в Азербайджане возглавит министр энергетики страны Сухейль Аль-Мазруи.

    Об этом Report заявили в посольстве ОАЭ в Баку.

    "Министр энергетики и инфраструктуры Сухейль Мохамед Аль-Мазруи примет участие в WUF13 в Баку", - заявили в дипмиссии.

    Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку.

    Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.

    BƏƏ-nin energetika naziri WUF13-də ölkəsinin nümayəndə heyətinə rəhbərlik edəcək
    UAE energy minister to lead country's delegation at WUF13 in Baku

