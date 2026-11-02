Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
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    В регионах Азербайджана организуют продажу сертифицированных семян

    АПК
    • 02 ноября, 2026
    • 19:06
    В регионах Азербайджана организуют продажу сертифицированных семян

    Агентство аграрных услуг организует продажу сертифицированных семян в подразделениях ОАО "Агросервис" в Нефтчале, Уджаре, Сабирабаде и Шеки, а также на территории агропарка "Ивановка" в Исмаиллинском районе.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, продажа пройдет в Нефтчале 3 ноября, в Уджаре - 4-го, в Сабирабаде - 5-го, а в Шеки и Исмаиллы - 6-го. Фермерам будут предложены сертифицированные семена ячменя и пшеницы различных сортов.

    Информация о семеноводческих хозяйствах и производителях также размещена на сайте Агентства.

    Сельское хозяйство Азербайджана
    Azərbaycan bölgələrində sertifikatlı toxum satışı təşkil ediləcək
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