В регионах Азербайджана организуют продажу сертифицированных семян

Агентство аграрных услуг организует продажу сертифицированных семян в подразделениях ОАО "Агросервис" в Нефтчале, Уджаре, Сабирабаде и Шеки, а также на территории агропарка "Ивановка" в Исмаиллинском районе.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, продажа пройдет в Нефтчале 3 ноября, в Уджаре - 4-го, в Сабирабаде - 5-го, а в Шеки и Исмаиллы - 6-го. Фермерам будут предложены сертифицированные семена ячменя и пшеницы различных сортов.

Информация о семеноводческих хозяйствах и производителях также размещена на сайте Агентства.