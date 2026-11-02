Двое арестованы по факту гибели людей на канатной дороге в Шеки

По факту гибели двух человек в семейном центре отдыха Şəki Yaylası в Шекинском районе арестованы двое подозреваемых.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Трагедия произошла 8 сентября этого года: с высоты упали пользовавшиеся аттракционом Zipline Уджал Байрамов и Джошгун Мамедзаде. От полученных травм они скончались на месте.

В ходе следствия установлены подозрения в том, что предприниматель Рамиз Гусейнов в период управления центром отдыха проявил недобросовестное и безразличное отношение к работе и допустил халатность, повлекшую гибель двух человек.

На основании полученных доказательств также установлено, что Рамиз Гусейнов устно поручил строительство башни, предназначенной для канатной дороги, не имеющему соответствующей лицензии и образования в данной сфере Абасату Пашаеву. Из-за деформации металлоконструкции на башне возникло сильное колебание канатов. В результате скользящее устройство зиплайна сошло с троса, а его тканевая часть порвалась от вибрации.

2 ноября Рамизу Гусейнову предъявили обвинение по ст. 314.3 УК АР (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц), а Абасату Пашаеву - по ст. 124.2 УК АР (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Решением Шекинского районного суда оба фигуранта взяты под стражу. Предварительное следствие продолжается.