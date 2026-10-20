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    ARDNF 9 ayda "Şahdəniz"in işlənməsindən 565 milyon manata yaxın gəlir əldə edib

    Energetika
    • 20 oktyabr, 2026
    • 11:18
    ARDNF 9 ayda Şahdənizin işlənməsindən 565 milyon manata yaxın gəlir əldə edib

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF) Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Şahdəniz" yatağının işlənməsindən 564,1 milyon manat gəlir əldə edib.

    Bu barədə "Report"a Fonddan məlumat verilib.

    Bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 131,9 milyon manat və ya 20 % azdır.

    Qeyd edək ki, "Şahdəniz" perspektiv sahəsinin kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında saziş 1996-cı il iyunun 4-də imzalanıb. "Şahdəniz" üzrə hasilatın pay bölgüsü (PSA) sazişi 17 oktyabr 1996-cı ildə ratifikasiya olunub. Bakıdan 70 km cənub-şərqdə yerləşən yataq 1999-cu ildə kəşf olunub.

    2013-cü il dekabrın 17-də Bakıda imzalanmış sənədlərə görə "Şahdəniz" yatağının işlənməsi ilə bağlı PSA sazişinin müddəti 2036-cı ildən 2046-cı ilədək uzadılıb.

    "Şahdəniz" üzrə iştirak payları belədir: BP (operator – 29,99 %), "Lukoil" (19,99 %), TPAO (19 %), NİKO (10 %), "Cənub Qaz Dəhlizi" (16,02 %), MVM (5 %).

    Şahdəniz yatağı Neft-qaz hasilatı Cənub Qaz Dəhlizi (CQD) Xəzər dənizi Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF) British Petroleum (BP)
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