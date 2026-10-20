Доход ГНФАР от разработки "Шахдениз" составил 564,1 млн манатов

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в январе–сентябре 2026 года получил 564,1 млн манатов дохода от разработки месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, это на 131,9 млн манатов, или 20%, меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Соглашение о разведке и разработке месторождения "Шахдениз" и долевом разделе продукции было подписано 4 июня 1996 года и ратифицировано 17 октября того же года. Месторождение, расположенное в 70 км к юго-востоку от Баку, открыли в 1999 году.

В декабре 2013 года срок действия соглашения о разделе продукции продлили с 2036 до 2046 года.

Доли участников проекта распределены следующим образом: BP (оператор) - 29,99%, "Лукойл" - 19,99%, ТПАО - 19%, НИКО - 10%, "Южный газовый коридор" - 16,02%, MVM - 5%.