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    Доход ГНФАР от разработки "Шахдениз" составил 564,1 млн манатов

    Энергетика
    • 20 октября, 2026
    • 11:32
    Доход ГНФАР от разработки Шахдениз составил 564,1 млн манатов

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в январе–сентябре 2026 года получил 564,1 млн манатов дохода от разработки месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

    Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, это на 131,9 млн манатов, или 20%, меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

    Соглашение о разведке и разработке месторождения "Шахдениз" и долевом разделе продукции было подписано 4 июня 1996 года и ратифицировано 17 октября того же года. Месторождение, расположенное в 70 км к юго-востоку от Баку, открыли в 1999 году.

    В декабре 2013 года срок действия соглашения о разделе продукции продлили с 2036 до 2046 года.

    Доли участников проекта распределены следующим образом: BP (оператор) - 29,99%, "Лукойл" - 19,99%, ТПАО - 19%, НИКО - 10%, "Южный газовый коридор" - 16,02%, MVM - 5%.

    Газоконденсатное месторождение Шахдениз Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) Нефтегазовый сектор Азербайджана Нефтегазовые месторождения
    ARDNF 9 ayda "Şahdəniz"in işlənməsindən 565 milyon manata yaxın gəlir əldə edib
    Shah Deniz brings SOFAZ over 564 million manats in revenue
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    44 - Tezliklə

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