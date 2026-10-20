İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanda "Elektron ticarət haqqında" qanunun əhatə dairəsi genişləndirilir

    Biznes
    • 20 oktyabr, 2026
    • 11:00
    Azərbaycanda Elektron ticarət haqqında qanunun əhatə dairəsi genişləndirilir

    Azərbaycanda "Elektron ticarət haqqında" qanunun əhatə dairəsinin genişləndirilməsi nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bu, qanunda dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsində öz əksini tapıb.

    Sənəd Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb.

    Bildirilib ki, ölkə Prezidentinin 22 iyul 2022-ci il sərəncamı ilə təsdiqlənmiş "2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası"nın Tədbirlər Planında elektron ticarət üzrə normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi (maneələrin aradan qaldırılması) və qanunsuz ticarət əməliyyatlarının azaldılmasının təşviqi nəzərdə tutulub.

    Təqdim edilən qanun layihəsinə əsasən "Elektron ticarət haqqında" qanunun yalnız ölkə ərazisində həyata keçirilən elektron ticarətə tətbiqini nəzərdə tutan müddəa (məhdudiyyət) ləğv edilir, "texnoloji neytrallıq" anlayışı və müvafiq prinsip qanuna daxil edilir, "POS-terminal" anlayışı dəqiqləşdirilir və mövcud təcrübəyə uyğunlaşdırılır, ödənişin həyata keçirilməsi ilə bağlı müddəalar təkmilləşdirilir, elektron ticarət sahəsində ödəniş üsullarının təkmilləşdirilməsindən irəli gələrək bəzi uyğunlaşdırıcı dəyişikliklər edilir.

    Milli Məclis Qanun layihəsi Elektron Ticarət
    В Азербайджане расширят сферу действия закона "Об электронной торговле"
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    11:23
    AMB risk əsaslı nəzarəti maliyyə sektorunun digər seqmentlərinə də tətbiq edəcək
    Maliyyə
    11:18
    ARDNF 9 ayda "Şahdəniz"in işlənməsindən 565 milyon manata yaxın gəlir əldə edib
    Energetika
    11:17
    İrandan Azərbaycana narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb
    Hadisə
    11:15
    ARDNF 9 ayda AÇG-nin işlənməsindən 6,5 milyard manatdan çox gəlir əldə edib
    Energetika
    11:14
    "Mançester Yunayted" və "Liverpul" Feliks Nmeçanı transfer etmək istəyir
    Futbol
    11:11
    Tehranın keçmiş meri "mətbuat azadlığını pozmaqda" təqsirli bilinib
    Region
    11:08
    Dövlət qurumlarında xarici vendorların süni intellekt həllərinin istifadəsinə əlavə tələblər hazırlanır
    İKT
    11:06
    ARDNF-in aktivləri 74 milyard dollardır
    Maliyyə
    11:04
    İdarə rəisi: "Quraşdırılan süni intellektlərin menecmenti aparılmalıdır"
    İKT
    Bütün Xəbər Lenti