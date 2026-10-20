В Азербайджане расширят сферу действия закона "Об электронной торговле"

В Азербайджане планируется расширить сферу действия закона "Об электронной торговле".

Как сообщает Report, соответствующий законопроект был обсужден на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Изменения предусмотрены Планом мероприятий по реализации "Стратегии социально-экономического развития на 2022–2026 годы", утвержденной распоряжением президента от 22 июля 2022 года. Документ предусматривает совершенствование законодательства в сфере электронной торговли, устранение препятствий и сокращение незаконных торговых операций.

Согласно законопроекту, будет отменено ограничение, согласно которому закон распространяется только на электронную торговлю, осуществляемую на территории Азербайджана. В документ также введут понятие "технологическая нейтральность" и соответствующий принцип, уточнят определение "POS-терминал" и усовершенствуют положения о платежах с учетом развития способов оплаты в электронной торговле.