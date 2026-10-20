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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    ARDNF 9 ayda AÇG-nin işlənməsindən 6,5 milyard manatdan çox gəlir əldə edib

    Energetika
    • 20 oktyabr, 2026
    • 11:15
    ARDNF 9 ayda AÇG-nin işlənməsindən 6,5 milyard manatdan çox gəlir əldə edib

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF) Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsindən 6 milyard 570,6 milyon manat gəlir əldə edib.

    Bu barədə "Report"a Fonddan məlumat verilib.

    Bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 386,7 milyon manat və yaxud 6,3 % çoxdur.

    AÇG Azərbaycanın ən böyük neft yatağı blokudur. Yataqlar blokunun işlənməsi üzrə hasilat bölgüsünə dair ilk müqavilə 1994-cü ilin 20 sentyabr tarixində imzalanıb. 2017-ci ilin 14 sentyabr tarixində isə həmin yataqların birgə istismarına və hasilatın pay bölgüsünə dair yeni saziş imzalanıb. Bu saziş yataqların 2049-cu ilin sonunadək işlənməsini nəzərdə tutur.

    AÇG-də BP (30,37 %), SOCAR (31,65 %), "MOL Group" (9,57 %), INPEX (9,31 %), "ExxonMobil" (6,79 %), TPAO (5,73 %), ITOCHU (3,65 %), "ONGC Videsh Limited" (OVL) (2,925 %) pay sahibidir.

    Azeri Light markalı Azərbaycan xam nefti Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF) British Petroleum (BP) Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlar bloku
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