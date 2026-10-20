Доход ГНФАР от разработки АЧГ в январе-сентябре превысил 6,5 млрд манатов

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в январе-сентябре этого года получил 6 млрд 570,6 млн манатов дохода от разработки блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом Report сообщили в Фонде.

Согласно данным, это на 386,7 миллиона манатов, или на 6,3%, больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

АЧГ является крупнейшим нефтяным блоком месторождений Азербайджана. Первый контракт о разделе продукции по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано новое соглашение о совместной эксплуатации и разделе добычи данных месторождений. Это соглашение предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Долевыми участниками АЧГ являются BP (30,37 %), SOCAR (31,65 %), "MOL Group" (9,57 %), INPEX (9,31 %), "ExxonMobil" (6,79 %), TPAO (5,73 %), ITOCHU (3,65 %), "ONGC Videsh Limited" (OVL) (2,925 %).