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    Доход ГНФАР от разработки АЧГ в январе-сентябре превысил 6,5 млрд манатов

    Энергетика
    • 20 октября, 2026
    • 11:34
    Доход ГНФАР от разработки АЧГ в январе-сентябре превысил 6,5 млрд манатов

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в январе-сентябре этого года получил 6 млрд 570,6 млн манатов дохода от разработки блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.

    Об этом Report сообщили в Фонде.

    Согласно данным, это на 386,7 миллиона манатов, или на 6,3%, больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    АЧГ является крупнейшим нефтяным блоком месторождений Азербайджана. Первый контракт о разделе продукции по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано новое соглашение о совместной эксплуатации и разделе добычи данных месторождений. Это соглашение предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

    Долевыми участниками АЧГ являются BP (30,37 %), SOCAR (31,65 %), "MOL Group" (9,57 %), INPEX (9,31 %), "ExxonMobil" (6,79 %), TPAO (5,73 %), ITOCHU (3,65 %), "ONGC Videsh Limited" (OVL) (2,925 %).

    Блок месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР)
    ARDNF 9 ayda AÇG-nin işlənməsindən 6,5 milyard manatdan çox gəlir əldə edib
    SOFAZ revenue from ACG development exceeded 6.5B manats in January–September
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