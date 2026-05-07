İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    ICD Azərbaycanda aqrar sektora daha irihəcmli korporativ investisiyalar yönəltməyi planlaşdırır

    Maliyyə
    • 07 may, 2026
    • 12:58
    ICD Azərbaycanda aqrar sektora daha irihəcmli korporativ investisiyalar yönəltməyi planlaşdırır

    Hazırda Özəl Sektorun İnkişafı üzrə İslam Korporasiyasının (ICD) Azərbaycan ərazisindəki ən genişmiqyaslı fəaliyyəti kənd təsərrüfatı ilə əlaqəli sahələr və suvarma sektorunu əhatə edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ICD-nin Korporativ Strategiya və Tədqiqat bölməsinin meneceri Elvin Əfəndi İslam İnkişaf Bankı (IsDB) Qrupu Özəl Sektor Yol Xəritəsi (roadshow) "Davamlı Rifah üçün Regional İnteqrasiya" adlı tədbirində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ICD xüsusən Ağdam-Qarabağ bölgəsində aqrar sektoru, dəqiq desək, suvarma suyuna çıxışın təmin edilməsini maliyyələşdirir: "Bundan əlavə, IsDB Qrupu tərkibindəki hər bir qurumun özəl sektora dəstək göstərmək istiqamətində fərqli funksiyası mövcuddur.

    ICD kənd təsərrüfatı sahəsində bilavasitə daha irihəcmli korporativ layihələrə investisiya qoyuluşu həyata keçirir. Eyni zamanda, bizim maliyyə xətti kanalımız da fəaliyyət göstərir ki, bu mexanizm vasitəsilə vəsaitlər ölkədəki kommersiya bankları istiqamətinə yönləndirilir. Əsas hədəfimiz kiçik və orta müəssisələrə, fərdi fermer təsərrüfatlarına və mikro-maliyyə institutlarına dəstək etməkdir".

    Özəl Sektorun İnkişafı üzrə İslam Korporasiyası (ICD) Elvin Əfəndi Azərbaycan
    В ICD назвали сельское хозяйство главным направлением работы в Азербайджане
    ICD plans larger corporate investments in Azerbaijan's agricultural sector

    Son xəbərlər

    14:08
    Foto

    Azərbaycanın turizm imkanları Baltikyanı ölkələrdə nümayiş etdirilib

    Turizm
    13:54

    Həsrət Cəfərov: "Prezident İlham Əliyevin "beşincisi də olacaq" deməsi mənim üçün ən dəyərli təbrik idi" - MÜSAHİBƏ

    Fərdi
    13:41
    Foto
    Video

    Vilayət Eyvazov İmişlidə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib

    Daxili siyasət
    13:37

    Markinyos Çempionlar Liqasında Roberto Karlosun rekordunu yeniləyib

    Futbol
    13:30

    Azərbaycanın sülh təşəbbüslərinə qarşı siyasi təzyiq cəhdləri müşahidə olunur - RƏY

    Xarici siyasət
    13:27

    Tehran və Vaşinqton İranın blokadasının yumşaldılması barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    13:20

    Pezeşkianın Makronla telefon danışığının detalları açıqlanıb

    Region
    13:19

    Yasser Alaki: "IsDB Azərbaycan şirkətlərinin süni intellekt layihələrinə maliyyə dəstəyi verməyə hazırdır"

    İKT
    13:16

    İlk Azərbaycan Kubokunun qalibi Məmmədəli Məmmədov: "Titulu qazanmağa layiq idik"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti