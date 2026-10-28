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    "LANDAU Lions" FIBA Avropa Kubokunda Türkiyə təmsilçisinə qalib gəlib

    Komanda
    • 28 oktyabr, 2026
    • 22:47
    LANDAU Lions FIBA Avropa Kubokunda Türkiyə təmsilçisinə qalib gəlib

    Azərbaycanın "LANDAU Lions" basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunda Türkiyənin "Denizli Basket" kollektivinə qalib gəlib.

    "Report"un məlumatına görə, təmsilimiz G qrupunun IV turunun oyununda 94:86 hesablı qələbəyə sevinib.

    Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında keçirilib.

    Xatırladaq ki, "LANDAU Lions" əvvəlki üç görüşün hamısında məğlub olub. Erhan Tokerin baş məşqçisi olduğu komanda Danimarkanın "Bakken Birs" (88:91), İsveçrənin "Lions de Geneve" (83:105), Slovakiyanın "Prievidza" klubuna (84:108) uduzub.

    FIBA Avropa Kuboku Landau Lions BK
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