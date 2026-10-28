"LANDAU Lions" FIBA Avropa Kubokunda Türkiyə təmsilçisinə qalib gəlib
Komanda
- 28 oktyabr, 2026
- 22:47
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Azərbaycanın "LANDAU Lions" basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunda Türkiyənin "Denizli Basket" kollektivinə qalib gəlib.
"Report"un məlumatına görə, təmsilimiz G qrupunun IV turunun oyununda 94:86 hesablı qələbəyə sevinib.
Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında keçirilib.
Xatırladaq ki, "LANDAU Lions" əvvəlki üç görüşün hamısında məğlub olub. Erhan Tokerin baş məşqçisi olduğu komanda Danimarkanın "Bakken Birs" (88:91), İsveçrənin "Lions de Geneve" (83:105), Slovakiyanın "Prievidza" klubuna (84:108) uduzub.
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