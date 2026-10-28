Kriştianu Ronaldunun 2008-ci ildə qazandığı "Qızıl top" mükafatı bütün dövrlərin ən yaxşısı seçilib
- 28 oktyabr, 2026
- 22:30
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Kriştianu Ronaldunun 2008-ci ildə qazandığı "Qızıl top" "Bütün dövrlərin Qızıl topu" reytinqində birinci olub.
"Report" xəbər verir ki, Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" klubunda çıxış edən portuqaliyalı hücumçu azarkeşlər arasında keçirilən səsvermədə Lionel Messi və Fernando Torresi qabaqlayıb.
Reytinqdə "Qızıl top" mükafatını bir neçə dəfə qazanan futbolçular yer alıblar. Lionel Messi 8, Kriştianu Ronaldu 5, Yohan Kroyff, Mişel Platini və Marko van Basten isə hərəyə 3 dəfə bu mükafata layiq görülüblər. Alfredo Di Stefano, Frans Bekkenbauer, Kevin Kiqan, Karl-Haynts Rummenigge və Ronaldo isə hərəyə iki dəfə "Qızıl top" qazanıblar.
Qalib müəyyənləşdirilərkən futbolçunun qazandığı mükafatların ümumi sayı deyil, "Qızıl top"a layiq görüldüyü mövsümdə nümayiş etdirdiyi performans əsas götürülüb.
Qeyd edək ki, qalib azarkeşlər arasında keçirilən ödənişli onlayn səsvermə yolu ilə müəyyənləşdirilib. Bir səsin qiyməti 1 avro təşkil edib.