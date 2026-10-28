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    Роналду выиграл "Золотой мяч всех времен"

    Футбол
    • 28 октября, 2026
    • 22:32
    Роналду выиграл Золотой мяч всех времен

    Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду стал победителем рейтинга "Золотой мяч всех времен".

    Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте награды.

    Во главе рейтинга оказался "Золотой мяч" португальца, который тот получил в 2008 году, опередив Лионеля Месси из "Барселоны" и Фернандо Торреса из "Ливерпуля".

    В число участников данной номинации вошли футболисты, неоднократно выигравшие "Золотой мяч". Среди них Лионель Месси (8), Криштиану Роналду (5), Йохан Кройфф (3), Мишель Платини (3), Марко ван Бастен (3), Альфредо Ди Стефано (2), Франц Беккенбауэр (2), Кевин Киган (2), Карл-Хайнц Румменигге (2) и Роналдо (2).

    Ранее организаторы пояснили, что ключевым критерием при выборе победителя является не суммарное количество завоёванных "Золотых мячей", а феноменальность конкретного сезона в карьере футболиста, за который он удостоился престижной награды.

    Триумфатора определили сами болельщики в ходе глобального платного онлайн-голосования, стоимость одного голоса составила € 1.

    Криштиану Роналду Золотой мяч 2026
    Фото
    Kriştianu Ronaldunun 2008-ci ildə qazandığı "Qızıl top" mükafatı bütün dövrlərin ən yaxşısı seçilib
    44 filmi
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