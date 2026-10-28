Ərdoğanla Tramp arasında telefon danışığı olub, qlobal proseslər müzakirə edilib
- 28 oktyabr, 2026
- 23:01
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Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla amerikalı həmkarı Donald Tramp arasında telefon danışığı baş tutub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsi məlumat yayıb.
Liderlər Türkiyə-ABŞ ikitərəfli əlaqələri, regional və qlobal prosesləri müzakirə ediblər.
Ərdoğan Türkiyə-ABŞ əlaqələrinin inkişafı üçün hər sahədə əməkdaşlığa təkan veriləcəyini bildirib.
Telefon danışığında Məkkə sazişi çərçivəsində Hörmüz boğazı və Yəməndəki proseslərin yaxından izləndiyi, problemin diplomatiya zəminində həll edilməsi üçün səy göstərildiyi ifadə edilib.
Həmçinin Türkiyənin Ukrayna-Rusiya arasında diplomatik prosesin canlandırılması və müharibənin bu yolla sona çatdırılması üçün görülən işlərə dəstək verməyə hazır olduğu vurğulanıb.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, önümüzdeki sene tesisinin 100. yıl dönümünü idrak edeceğimiz Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin geliştirilmesi ve iş birliğimize her alanda ivme kazandırılması için çalışmaya devam edeceğimizi belirtti. Cumhurbaşkanımız, Mekke Ortak Savunma İttifakı olarak Hürmüz Boğazı ve Yemen’deki gelişmeleri yakından takip ettiğimizi, sorunun diplomasi zemininde çözülmesi için gayret gösterdiğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya arasında diplomatik sürecin canlandırılması ve savaşın bu yolla sona erdirilmesi için yapılan çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Görüşmede ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanımızın ve Türk halkının Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nin başarılı geçmesi temennilerini de iletti.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 28, 2026