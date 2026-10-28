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    Эрдоган и Трамп обсудили региональные и глобальные вопросы

    В регионе
    • 28 октября, 2026
    • 23:09
    Эрдоган и Трамп обсудили региональные и глобальные вопросы

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили региональные и глобальные вопросы.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Управление по коммуникациям Администрации турецкого лидера.

    Лидеры двух стран также обсудили двусторонние отношения.

    Эрдоган заявил о намерении развивать турецко-американские отношения и придать импульс сотрудничеству во всех сферах.

    Было отмечено, что в рамках Мекканского соглашения процессы в Ормузском проливе и Йемене находятся под пристальным наблюдением, для решения проблемы дипломатией прилагаются необходимые усилия.

    Также была выражена готовность Анкары поддержать усилия по активизации дипломатического процесса между Украиной и Россией.

    Реджеп Тайип Эрдоган Дональд Трамп Телефонные разговоры Турция Соединенные Штаты Америки (США)
    Ərdoğanla Tramp arasında telefon danışığı olub, qlobal proseslər müzakirə edilib
    Erdoğan, Trump discuss bilateral ties and regional developments
    44 filmi
    44 filmi

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