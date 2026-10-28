Эрдоган и Трамп обсудили региональные и глобальные вопросы
- 28 октября, 2026
- 23:09
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили региональные и глобальные вопросы.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Управление по коммуникациям Администрации турецкого лидера.
Лидеры двух стран также обсудили двусторонние отношения.
Эрдоган заявил о намерении развивать турецко-американские отношения и придать импульс сотрудничеству во всех сферах.
Было отмечено, что в рамках Мекканского соглашения процессы в Ормузском проливе и Йемене находятся под пристальным наблюдением, для решения проблемы дипломатией прилагаются необходимые усилия.
Также была выражена готовность Анкары поддержать усилия по активизации дипломатического процесса между Украиной и Россией.