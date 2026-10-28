Эрдоган и Трамп обсудили региональные и глобальные вопросы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили региональные и глобальные вопросы.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Управление по коммуникациям Администрации турецкого лидера.

Лидеры двух стран также обсудили двусторонние отношения.

Эрдоган заявил о намерении развивать турецко-американские отношения и придать импульс сотрудничеству во всех сферах.

Было отмечено, что в рамках Мекканского соглашения процессы в Ормузском проливе и Йемене находятся под пристальным наблюдением, для решения проблемы дипломатией прилагаются необходимые усилия.

Также была выражена готовность Анкары поддержать усилия по активизации дипломатического процесса между Украиной и Россией.