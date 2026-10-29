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    Kəlbəcərdə baş verən qəzada bir nəfər ölüb, bir nəfər yaralanıb

    Hadisə
    • 29 oktyabr, 2026
    • 00:14
    Kəlbəcərdə baş verən qəzada bir nəfər ölüb, bir nəfər yaralanıb

    Kəlbəcərdə ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə Kəlbəcər-İstisu avtomobil yolunun şəhər ərazisindən keçən hissəsində baş verib.

    Belə ki, Kəlbəcər şəhər sakini 1967-ci il təvəllüdlü Bilal Nuriyev idarəetməni itirib, nəticədə "KİA" markalı avtomobil yoldan çıxaraq divara çırpılıb. Sürücü aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Onun həyat yoldaşı, Kəlbəcər şəhər sakini 1975-ci il təvəllüdlü Əminə Nuriyeva müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Kəlbəcər Yol-nəqliyyat hadisəsi
    В ДТП в Кяльбаджаре погиб человек, еще один получил травмы
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