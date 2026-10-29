В ДТП в Кяльбаджаре погиб человек, еще один получил травмы

В тяжелом дорожно-транспортном происшествии в Кяльбаджаре погиб человек, еще один получил травмы.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на участке трассы Кяльбаджар-Истису.

Согласно информации, местный житель Билал Нуриев (1967 г.р.), находясь за рулем автомобиля Kia, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и врезалось в стену.

Водитель от полученных травмы скончался на месте происшествия, его супруга Амина Нуриева (1975), находившаяся в автомобиле, получила различные травмы.

По факту проводится расследование.