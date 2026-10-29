В ДТП в Кяльбаджаре погиб человек, еще один получил травмы
Происшествия
- 29 октября, 2026
- 00:32
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В тяжелом дорожно-транспортном происшествии в Кяльбаджаре погиб человек, еще один получил травмы.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на участке трассы Кяльбаджар-Истису.
Согласно информации, местный житель Билал Нуриев (1967 г.р.), находясь за рулем автомобиля Kia, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и врезалось в стену.
Водитель от полученных травмы скончался на месте происшествия, его супруга Амина Нуриева (1975), находившаяся в автомобиле, получила различные травмы.
По факту проводится расследование.
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