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    В ДТП в Кяльбаджаре погиб человек, еще один получил травмы

    Происшествия
    • 29 октября, 2026
    • 00:32
    В ДТП в Кяльбаджаре погиб человек, еще один получил травмы

    В тяжелом дорожно-транспортном происшествии в Кяльбаджаре погиб человек, еще один получил травмы.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на участке трассы Кяльбаджар-Истису.

    Согласно информации, местный житель Билал Нуриев (1967 г.р.), находясь за рулем автомобиля Kia, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и врезалось в стену.

    Водитель от полученных травмы скончался на месте происшествия, его супруга Амина Нуриева (1975), находившаяся в автомобиле, получила различные травмы.

    По факту проводится расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Кяльбаджар
    Kəlbəcərdə baş verən qəzada bir nəfər ölüb, bir nəfər yaralanıb
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