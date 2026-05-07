В ICD назвали сельское хозяйство главным направлением работы в Азербайджане

    Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) реализует в Азербайджане проекты в сферах сельского хозяйства и ирригации, уделяя особое внимание восстановлению аграрного потенциала Карабахского региона.

    Как сообщает Report, об этом заявил менеджер отдела корпоративной стратегии и исследований ICD Эльвин Эфенди на мероприятии Группы Исламского банка развития (ИБР) "Региональная интеграция для устойчивого процветания".

    По его словам, корпорация в настоящее время финансирует проекты, связанные с обеспечением доступа к оросительной воде в Агдаме.

    "Каждая структура в составе Группы ИБР выполняет отдельную функцию по поддержке частного сектора. ICD, в частности, инвестирует в более крупные корпоративные проекты в аграрной сфере", - отметил Афанди.

    Он подчеркнул, что наряду с прямыми инвестициями корпорация использует механизм финансовых линий через коммерческие банки Азербайджана.

    "Наша главная цель - поддержка малых и средних предприятий, индивидуальных фермерских хозяйств и микрофинансовых институтов", - сказал представитель ICD.

    Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD)
