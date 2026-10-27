Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Партия Болсонару признала итоги президентских выборов в Бразилии

    Другие страны
    • 27 октября, 2026
    • 05:43
    Партия Болсонару признала итоги президентских выборов в Бразилии

    Либеральная партия (PL), от которой на выборах в Бразилии баллотировался сын осужденного экс-президента Жаира Болсонару Флавио Болсонару, объявила, что официально признает результаты голосования, по итогам которого действующий президент Лула да Силва (Партия трудящихся) был переизбран.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство EFE.

    Лидер PL Валдемар Коста Нету заявил, не называя при этом Лулу, что партия "признает результат, объявленный Высшим избирательным судом". Однако он попросил, чтобы вопросы, поднятые Болсонару, который поставил под сомнение избирательный процесс, были "должным образом разъяснены".

    Сам Болсонару не признал поражение. "Я не приму того, что правила игры были изменены в очередной раз друзьями Лулы в Верховном федеральном суде. Так что многое еще предстоит прояснить, прежде чем Бразилия просто признает эту грязную уловку, которая имела место на этих выборах. Я не откажусь от своей Бразилии", - заявил Болсонару.

    Второй тур президентских выборов в Бразилии состоялся 25 октября. Победу одержал Лула, набрав 51,79% голосов. У Болсонару 48,21%. В первом туре он обошел действующего президента.

    Флавио Болсонару Луис Инасиу Лула да Силва Президентские выборы Бразилия
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    05:43
    Партия Болсонару признала итоги президентских выборов в Бразилии
    Другие страны
    05:06
    Кейн стал первым за 30 лет обладателем "Золотого мяча" из Бундеслиги
    Футбол
    04:38
    Багери: Если США всерьез настроены на переговоры, они должны принять условия Тегерана
    В регионе
    04:20
    SANA: Число погибших при ударах ВВС Иордании на юге Сирии возросло до 7 - Обновлено
    Другие страны
    03:49
    Сирия объявила о закрытии КПП на границе с Иорданией
    Другие страны
    03:11
    В Наримановском районе Баку сегодня будут перебои в газоснабжении
    Энергетика
    02:50
    Гарри Кейн стал обладателем юбилейной награды "Золотой мяч" - 2026
    Футбол
    02:07
    Стратегические запасы нефти США обновили 40-летний минимум
    Другие страны
    01:26
    Министры обороны Е5: Европа усилит давление на Россию и расширит поддержку Украины
    Другие страны
    Лента новостей