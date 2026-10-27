Партия Болсонару признала итоги президентских выборов в Бразилии

Либеральная партия (PL), от которой на выборах в Бразилии баллотировался сын осужденного экс-президента Жаира Болсонару Флавио Болсонару, объявила, что официально признает результаты голосования, по итогам которого действующий президент Лула да Силва (Партия трудящихся) был переизбран.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство EFE.

Лидер PL Валдемар Коста Нету заявил, не называя при этом Лулу, что партия "признает результат, объявленный Высшим избирательным судом". Однако он попросил, чтобы вопросы, поднятые Болсонару, который поставил под сомнение избирательный процесс, были "должным образом разъяснены".

Сам Болсонару не признал поражение. "Я не приму того, что правила игры были изменены в очередной раз друзьями Лулы в Верховном федеральном суде. Так что многое еще предстоит прояснить, прежде чем Бразилия просто признает эту грязную уловку, которая имела место на этих выборах. Я не откажусь от своей Бразилии", - заявил Болсонару.

Второй тур президентских выборов в Бразилии состоялся 25 октября. Победу одержал Лула, набрав 51,79% голосов. У Болсонару 48,21%. В первом туре он обошел действующего президента.