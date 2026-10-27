Багери: Если США всерьез настроены на переговоры, они должны принять условия Тегерана

Зампред иранского Совбеза Али Багери заявил, что США должны принять и выполнить семь условий, выдвинутых Тегераном, чтобы начать серьезные переговоры с Ираном.

Как сообщает Report, он заявил об этом в эфире государственного телевидения Ирана, комментируя текущее состояние переговоров между Ираном и США.

"Если США серьезно намерены вести переговоры и достичь справедливого соглашения, они должны принять и выполнить выдвинутые нами семь условий", - сказал Багери.

Он аргументировал это "прошлыми действиями США" и неоднократным нарушением обязательств, связанных с переговорами. По словам Багери, США прошлой весной, после пяти раундов переговоров, во второй раз начали войну, а осенью, пока дипломатический процесс продолжался, предприняли шаги, противоречащие переговорным принципам.

А. Багери добавил, что для начала серьезных переговоров США должны принять и выполнить семь условий, выдвинутых Ираном. Чиновник заявил, что если США примут и выполнят условия, можно будет оценить, начнется ли переговорный процесс. В противном случае Вашингтон будет стремиться к достижению временного соглашения в своих политических интересах и после выборов может вернуться к политике давления или военному вмешательству.

Семь условий, представленных Тегераном Вашингтону, заключаются в снятии морской блокады, обеспечении безопасного прохода коммерческих и нефтяных танкеров через Ормузский пролив, отмене односторонних санкций, устранении ограничений на экспорт нефти, разморозке иранских активов, хранении ядерных материалов внутри страны и прекращении войны.