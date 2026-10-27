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    Багери: Если США всерьез настроены на переговоры, они должны принять условия Тегерана

    В регионе
    • 27 октября, 2026
    • 04:38
    Багери: Если США всерьез настроены на переговоры, они должны принять условия Тегерана

    Зампред иранского Совбеза Али Багери заявил, что США должны принять и выполнить семь условий, выдвинутых Тегераном, чтобы начать серьезные переговоры с Ираном.

    Как сообщает Report, он заявил об этом в эфире государственного телевидения Ирана, комментируя текущее состояние переговоров между Ираном и США.

    "Если США серьезно намерены вести переговоры и достичь справедливого соглашения, они должны принять и выполнить выдвинутые нами семь условий", - сказал Багери.

    Он аргументировал это "прошлыми действиями США" и неоднократным нарушением обязательств, связанных с переговорами. По словам Багери, США прошлой весной, после пяти раундов переговоров, во второй раз начали войну, а осенью, пока дипломатический процесс продолжался, предприняли шаги, противоречащие переговорным принципам.

    А. Багери добавил, что для начала серьезных переговоров США должны принять и выполнить семь условий, выдвинутых Ираном. Чиновник заявил, что если США примут и выполнят условия, можно будет оценить, начнется ли переговорный процесс. В противном случае Вашингтон будет стремиться к достижению временного соглашения в своих политических интересах и после выборов может вернуться к политике давления или военному вмешательству.

    Семь условий, представленных Тегераном Вашингтону, заключаются в снятии морской блокады, обеспечении безопасного прохода коммерческих и нефтяных танкеров через Ормузский пролив, отмене односторонних санкций, устранении ограничений на экспорт нефти, разморозке иранских активов, хранении ядерных материалов внутри страны и прекращении войны.

    Али Багери Переговоры между США и Ираном Эскалация на Ближнем Востоке
    Baqeri: ABŞ danışıqlara ciddi yanaşırsa, Tehranın 7 şərtini qəbul etməlidir
    44 filmi
    44 filmi

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